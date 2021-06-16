Создатели "Спутника V" отметили успешную вакцинацию в Венгрии

Благодаря успешной вакцинации в Венгрии с портфелем вакцин, включающим "Спутник V", арену Пушкаша в Будапеште во время матча Венгрия-Португалия на EURO 2020 заполнила 61 тысяча болельщиков. Это самая большая посещаемость футбольных матчей на этой арене за 40 лет, - сообщается в официальном канале SputnikV в Twitter. Таким образом создатели российской вакцины отметили успешный результат вакцинации в Венгрии.

О том, что Венгрия разрешила полное заполнение стадиона, написала и британская Dailystar. "Футбольные болельщики, посещающие матчи EURO 2020, вынуждены иметь дело с правилами социального дистанцирования в разных городах-организаторах, но арена Пушкаш в Будапеште может принять 61 тысячу болельщиков. COVID-19 оказался совершенно забытым в Будапеште, когда 61 тысяча футбольных фанатов собралась на арене Пушкаша, чтобы посмотреть матч Венгрия - Португалия", - отметило издание.

К началу Евро-2020 в Венгрии было вакцинировано около 5,3 миллиона человек из 9,8 миллиона населения. При этом Венгрия первой из европейских стран, еще до одобрения регулятора ЕС, начала прививать своих граждан не только западными вакцинами, но закупила российский "Спутник V" и китайский препарат.

"Премьер-министр Виктор Орбан бросил вызов Европейскому союзу, чтобы использовать вакцины, доступные из России и Китая", - пишет Dailystar. Издание отмечает, что решение Орбана было принято на фоне резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Венгрии в начале этого года, когда число погибших в стране от пандемии приблизилось к 30 тысячам, и это соответствовало одному из самых высоких в мире показателей смертности на душу населения.