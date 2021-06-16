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16.06.2021 14:30
Рубрика: Экономика

Стоимость доставки товаров из Китая с марта выросла на 50%

Текст: Ирина Жандарова

Стоимость морских перевозок из Китая с марта выросла на 50%. Так, грузы, которые доставляются из Поднебесной в июне обходятся на 30% дороже, чем это было в марте-апреле. Сейчас поставщики фрахтуют контейнеры на июль, доставка которых в Россию выросла еще на 20%, сообщили "Российской газете" в первом российском международном логистическом альянсе АСЕХ.

Поставщики грузов переключились с моря на авиацию

Очередной грузовой кризис спровоцировала вспышка коронавируса в провинции Гуандун - центре контейнерной торговли, что привело к частичному закрытию терминала Яньтянь в Шэньчжэне и перераспределению грузов в пользу близлежащих терминалов. Сложившаяся ситуация вызвала заторы и сбои в работе портов, увеличению сроков и росту стоимости доставки грузов.

Рынок грузоперевозок из Китая штормит с конца 2020 года. Сначала произошел дефицит грузовых контейнеров, который привел к сбоям в доставке грузов во многих странах мира. В конце марта контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале, заблокировав основной морской путь из Европы в Азию. "Будет ли текущая вспышка вируса более болезненной для рынка грузоперевозок, чем авария в Суэцком канале, сказать сложно. Скорее всего - да, поскольку количество задержанных контейнеров будет больше", - считает Мирослав Золотарев, руководитель Альянса АСЕХ.

Уже сейчас срок доставки грузов из Китая увеличился вдвое - до 65-85 дней. В результате многие поставщики начали искать альтернативные пути. К примеру, железнодорожный транспорт позволяет сократить срок перевозки грузов в Россию до 35-45 дней. Правда, за скорость приходится платить дополнительную надбавку. С нынешними ценами на доставку грузов морем альтернативой может стать даже перевозка товаров авиатранспортом, говорит генеральный директор INFOLine Иван Федяков. Конечно, не для всех грузов. Чаще всего на такую меру идут покупатели промышленного оборудования, высокотехнологичной техники и комплектующих к ней.

Всплеска цен на товары из Китая эксперты не ожидают. Поставщики заложили свои риски в стоимость готовой продукции еще в конце 2020 года, когда сложности с грузоперевозками только начались, отмечает Иван Федяков.

Фото: iStock
Грузоперевозки по маршруту Китай-Европа нарастят после ЧП в Суэцком канале

Сейчас рынок вошел в стадию изменения каналов поставки продукции. Лучше всего это заметно в легкой промышленности. Российские производители начали очень активно замещать продукцию из азиатского региона. Обувь, одежду, аксессуары и текстиль из Азии поставлять стало долго и дорого. Также идет активный процесс замещения товаров из Китая продукцией, произведенной в странах Таможенного Союза. К сожалению, с некоторыми изменениями потребителям придется смириться. К примеру, с тем, что на российском рынке станет меньше китайских смартфонов, отмечает Иван Федяков.

"В последнее время Китай занял лидирующие позиции по производству промышленного оборудования, электроники, а так же сырьевой продукции пластик, смолы и др. А это используется для последующего производства и изменить эти промышленные цепи не просто", - рассказывает Иван Федяков. Аналогов этой продукции у производителей из других стран нет, поэтому покупателям придется мириться с трудностями доставки.

Экономика ВЭД

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