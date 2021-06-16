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16.06.2021 07:30
Рубрика: Экономика

Без баксов

Стоит ли продавать доллары по примеру Фонда благосостояния
Текст: Георгий Панин
Российская газета - Неделя № 131(8482)
До конца июня Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от доллара.
Минфин уже в мае начал приводить Фонд национального благосостояния к новой структуре, разменивая доллары США на менее подверженные риску санкций валюты. Фото: Larineb / iStock Минфин уже в мае начал приводить Фонд национального благосостояния к новой структуре, разменивая доллары США на менее подверженные риску санкций валюты. Фото: Larineb / iStock
Минфин уже в мае начал приводить Фонд национального благосостояния к новой структуре, разменивая доллары США на менее подверженные риску санкций валюты. Фото: Larineb / iStock

Фонд формируется за счет дополнительных поступлений от нефтегазовых доходов и доходов от управления активами. Средства ФНБ размещаются в иностранной валюте, в том числе долларах США.

Фото: iStock
Аналитик назвала условия для падения доллара до 60 рублей

В первом квартале 2021 года доля доллара в средствах ФНБ составляла 35%. Объем ликвидной части на 1 мая - примерно 116,4 млрд долларов. Устойчивость российского рубля определяется международными (золотовалютными) резервами Банка России. Доля доллара США в них на начало 2020 года составляла 25%, доля золота - 20. К концу первого полугодия доля золота в резервах поднялась до 22,9%, доллара - сократилась до 22,2%.

Поэтому планируемое минфином изменение структуры инвестиционного портфеля ФНБ никак не скажется на курсе рубля. И нашим гражданам не нужно избавляться от долларовых сбережений, бежать в обменные пункты и банки для совершения валютно-обменных операций.

На курс рубля распродажа доллара из ФНБ не повлияет

А вот подумать о диверсификации своих личных денежных накоплений было бы целесообразно, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Он советует присмотреться к 20-, 15-, 10-летним облигациям федерального займа (ОФЗ) Минфина России. Они выпущены с доходностью не менее 7% годовых. Купите акции крупных российских компаний, и вы обеспечите себе постоянные дивиденды с уровнем дохода от 10%, советует Корнейчук.

Справка "РГ"

В течение июня доля доллара в ликвидной части Фонда национального благосостояния будет уменьшена до нуля, доли евро и юаня - будут увеличены до 40 и 30% соответственно, доли фунта стерлингов и иены составят по 5%. В состав ФНБ вводится золото, нормативная доля которого составит 20%.

Кстати

Что ждет рубль

Рубль поддерживает активный рост цен на нефть, которая обновляет максимумы более чем за два года (в прошлую пятницу стоимость барреля Brent перевалила за 73 доллара), спокойный внешнеполитический фон и рост экономики - по оценке Банка России, она уже достигла своего докризисного уровня. Кроме того, в пользу рубля - повышение ключевой ставки Банком России до 5,5% с высокой вероятностью очередного повышения уже в июле. Это привело к тому, что доллар стоит уже менее 73 рублей.

Экономика Финансы Инвестиции

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