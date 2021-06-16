Тимошенко назвала открытие рынка земли началом "расправы" над Украиной

Над Украиной и ее крестьянством начнется "расправа" после того, как указ президента страны Владимира Зеленского о рынке земли вступит в силу. Об этом во время выступления в Верховной раде заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал RadaTVchannel.

"Сейчас хочу обратиться к украинцам. С первого июля у нас наступает трагическое время, когда президент, его команда, приняли решение распродать землю… Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной", - сказала Тимошенко.

Она напомнила, что Киев в том числе разрешил иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями и без согласований снимать верхние слои чернозема. По словам депутата, у крестьян могут начать "забирать землю".

Зеленский обещал принимать такие решения только после волеизъявления граждан, но собрать инициативную группу по проведению "земельного референдума" не удалось, напомнила Тимошенко. По ее словам, "людей превратили в рабов, и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев".