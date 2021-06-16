Трамп пишет "книгу всех книг", но издавать ее не торопится

Вместе с тем, как сообщило накануне издание Politico, ведущие американские издательские дома - Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan Publishers, Simon & Schuster - отказываются иметь дело с бывшим главой государства. Анонимные источники издания сообщили, что сотрудничество с "токсичным политиком", покинувшим Белый дом более пяти месяцев назад, чревато "восстанием сотрудников" этих компаний.

Напомним, что до своего избрания президентом США Трамп написал более десятка книг в сотрудничестве с девятью разными издательствами. При этом многие книги действительно стали успешными, а наиболее известная его монография "Искусство сделки" была бестселлером на протяжении длительного времени.

На фоне неопределенности с изданием мемуаров Трампа стало известно о подписании экс-вице-президентом США Майком Пенсом дорогостоящего контракта на подготовку книги с издательским домом Simon & Schuster. Кроме того, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер недавно заключил аналогичное соглашение с издательством Broadside Books. В этой книге родственник бывшего президента США, работавший в его администрации в качестве советника, намерен изложить свой взгляд на четыре года президентства Трампа. Как сообщает издательство Axios, мемуары Кушнера планируется опубликовать в начале 2022 года.

Отметим, что написание книг после завершения работы в структурах исполнительной власти - укоренившаяся традиция политической системы США. Особенно это характерно для покинувших Белый дом американских президентов, которые не только получают возможность изложить историю собственных успехов на этом посту, но и неплохо заработать. Так, по данным СМИ, права на мемуары 44-ого президента США Барака Обамы и его жены Мишель были проданы за 65 миллионов долларов.