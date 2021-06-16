Туроператорам компенсируют затраты на вывоз россиян из Турции

Туроператорам компенсируют затраты, связанные с возвращением россиян из Турции и Танзании, где сложилась неблагоприятная ситуация в связи с распространением COVID-19. Постановление правительства о предоставлении субсидий вступает в силу 17 июня 2021 года.

Изменения были внесены в принятые в 2020 году правила предоставления субсидий туроператорам из федерального бюджета. В 2021 году компенсировать туроператорам будут возвращение в Россию 52 тысяч туристов из Турции и Танзании, с которыми было ограничено авиасообщение с 15 апреля.

Как отмечали в Ростуризме, организованные туристы, которые находились в Турции и Танзании по линии туроператоров, возвращались в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Те туристы, которые пожелали вернуться раньше даты окончания тура, также могли это сделать по согласованию с туроператором.

Для получения субсидий туроператоры должны будут документально подтвердить затраты, связанные с организацией возврата туристов авиарейсами из Турции или Танзании. Учитываться будут договоры о воздушной перевозке в период с 15 апреля по 30 апреля 2021 года.

Субсидии будут предоставляться по результатам проведения отбора путем запроса заявок на основании заключаемого между Ростуризмом и туроператором соглашения.

Туроператоры также должны будут до 8 февраля 2022 года представить в Ростуризм отчет о достижении результата предоставления субсидии.