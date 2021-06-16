В Беларуси может появиться суд присяжных

Предложения, касающиеся модернизации судебной системы и компетенции судебных органов, составляют содержание большого количества писем, поступающих от граждан республики, констатировала член Конституционной комиссии Беларуси Елена Семашко. Руководитель Института правовых исследований сообщила, в частности, что "в стране рассматривается и возможность введения суда присяжных", информирует БЕЛТА.

Подчеркнув, что "эффективно действующая судебная система - это реальная гарантия защиты прав и свобод граждан в государстве", авторитетный юрист обратила внимание, что много предложений, поступивших в адрес ее коллег, затрагивают содержание шестой главы Основного закона РБ.

Часть из них, пояснила она, касается необходимости привести текст Конституции в соответствие с реформой 2014 года. Кроме того, по словам Семашко, жители республики обращают внимание на необходимость внести изменения и в статус Высшего хозяйственного суда, который, кстати, "в настоящее время уже объединен с Верховным судом и действует как единая судебная инстанция".

Поступают в адрес комиссии и инициативы граждан, касающиеся порядка формирования судейского корпуса. Предлагаются, в частности, и различные варианты "введения индивидуальной конституционной жалобы". Такая усеченная конституционная жалоба, уточнила юрист, и более расширенный институт конституционной жалобы предполагают возможность прямого обращения в КС по любым вопросам, касающихся его компетенции.

Интересная инициатива, полагает Семашко, поступила и в отношении еще одной статьи Основного закона Беларуси. Граждане предлагают новую редакцию статьи 113, которая позволила бы в дальнейшем "ввести и использовать в судебной системе институт суда присяжных заседателей", - отметила член Конституционной комиссии.