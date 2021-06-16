В ДНР заявили о готовности предоставить доступ к месту крушения MH17

Власти ДНР готовы представить доступ к месту падения малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17 Амстердам - Куала-Лумпур, и информации, которая необходима для расследования. Об этом июня заявил журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Как подчеркнул Пушилин, в ДНР продолжают быть "максимально открыты и готовы предоставить информацию, готовы предоставить доступ к месту трагедии"​​​. "Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и максимально объективно", - отметил он.

Судебный процесс по делу о крушении MH17 идет в Нидерландах с 9 марта 2020 года. В деле четыре обвиняемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Пулатов представлен тремя адвокатами, одним российским и двумя голландскими, остальных подозреваемых судят заочно.

Ранее российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и доказательства того, что ЗРК "Бук", из которого была выпущена ракета, сбившая лайнер, принадлежал Украине и находился на территории, подконтрольной Киеву. Однако эта информация была, по словам заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко, проигнорирована следствием.

Ранее Москва не раз заявляла, что отвергает всякую причастность к трагедии.