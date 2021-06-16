В Китае подтвердили повышение уровня радиации на АЭС "Тайшань"

Власти Китая подтвердили повышение уровня радиации на АЭС "Тайшань". Как сообщили в министерстве охраны окружающей среды, причиной этого стало повреждение топливных стержней, однако на безопасность станции это не повлияло.

"В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах, нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается", - отмечается в распространенном заявлении.

В ведомстве обратили внимание, что невозможно полностью избежать повреждения стержней в процессе изготовления, транспортировки или эксплуатации, периодически такое происходит. "По нашим оценкам, к настоящему времени повреждено около пяти стержней (из 60 тысяч), доля поврежденных топливных элементов составляет менее 0,01 процента, что намного ниже допускаемого конструкцией показателя в 0,25 процента", - заявили в министерстве.