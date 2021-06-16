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16.06.2021 11:22
Рубрика: В мире

В конгрессе США призвали Байдена к совместной работе с Путиным

Текст: Александр Гасюк

В конгрессе США призвали Джо Байдена к совместной работе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Песков: Путин и Байден смогут поговорить в Женеве с глазу на глаз

Как сообщает издание Axios, в среду, 16 июня, сразу 15 членов конгресса США направили на имя Байдена письмо, в котором призвали его взаимодействовать с российским коллегой по широкому кругу вопросов - от контроля над вооружениями до борьбы с изменениями климата.

Подписантами послания на имя Байдена являются конгрессмены - представители так называемого прогрессивного крыла демпартии. "Мы надеемся, что на этих переговорах вы сделаете приоритетом пути, по которым США и Россия смогут работать вместе. Для того, чтобы снизить трения в областях расхождений и сотрудничать по вопросам глобальной важности", - пишут авторы послания.

Российская газета ведет хронику встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В мире США Россия и США

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