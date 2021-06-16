Встреча Владимира Путина и Джо Байдена: хроника событий

Сегодня на вилле Ла-Гранж в Женеве состоится первая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Саммит, который пройдёт по инициативе американской стороны, стартует утром среды и продлится около пяти часов.

Среди тем, которые будут обсуждать главы двух государств, называют стратегическую стабильность, продолжающиеся в мире военные конфликты, информационную безопасность, коронавирус, вопросы по Арктике и климату и многое другое. В том числе, конечно, проблемы в двусторонних отношениях, коих накопилось немало. В частности, успешным исходом переговоров могло бы стать возвращение послов, покинувших Москву и Вашингтон весной.

Мероприятие будет состоять из трех частей. Сначала начнется встреча в узком составе с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого в два этапа пройдут переговоры в расширенном составе.

Совместной пресс-конференции по итогам не будет: каждый из лидеров встретится с журналистами отдельно.

Сайт "РГ" будет внимательно следить за ходом встречи.