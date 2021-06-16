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16.06.2021 13:54
Рубрика: Экономика

В МЭР оценили отставание России по производительности труда

Текст: Алексей Дуэль
Производительность труда в России втрое ниже, чем в развитых странах мира, сообщили в Минэкономразвития.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Для успешного развития национальной экономики и выхода на международные рынки это отставание надо сократить, а лучше - ликвидировать, считают в министерстве.

Минэкономразвития ожидает сдвиги к инвестициям в нематериальные активы

"Из-за низкой производительности труда наши компании не могут конкурировать с иностранными производителями, - те легко выдавливают их с любого рынка простым снижением цены, - сообщил журналистам во время форума "Производительность 360" в Нижнем Новгороде директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития Александр Молодцов.

- Для роста производительности труда надо менять производственную культуру, внедрять методы бережливого производства, готовить и учить специалистов".

По данным министерства, сейчас такая работу ведет "Федеральный центр компетенций" в рамках нацпроекта "Производительность труда". В нем участвуют более 2,5 тысячи предприятий, обучение уже прошли более 35 тысяч человек.

"По наиболее свежим данным за 2019 год рост производительности труда в среднем в стране составил 5,2%, а у участников нацпроекта - 7,2%, - отметил Александр Молодцов. - Это очень хорошо, плановый показатель был всего один дополнительный процент".

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На этот год в рамках нацпроекта запланировано создание цифровой экосистемы, которая позволит распространить лучше практики оптимизации работы предприятий. Кроме того, совместно с "Ворлдскиллс" готовятся программа по переобучению сотрудников и возрождение движения рационализаторства в стране. В Минэкономразвития надеются, что крупные компании, освоившие принципы и методики повышения эффективности работы, поделятся этими технологиями со своими партнерами и подрядчиками, значительно увеличив круг вовлеченных в процесс повышения производительности труда.

Экономика Отрасли Промышленность

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