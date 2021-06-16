В Минцифры пояснили, как формируется цифровой сертификат о вакцинации

Сертификат о вакцинации от коронавируса направляется в личный кабинет на портале госуслуг. Другой возможности сформировать документ сегодня нет. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что после введения пациенту второго компонента вакцины медицинский работник вносит данные об этом в электронный регистр вакцинированных граждан. После этого электронный сертификат вакцинированного формируется в автоматическом режиме и направляется в личный кабинет пользователя. Другой возможности сформировать документ не существует.

Задать вопрос по оформлению, получению и исправлению сертификатов, направить жалобу можно через госуслуги, уточнили в Минцифры.

Электронные сертификаты о вакцинации россияне получают с января 2021. Документ подтверждает то, что человек сделал прививку от коронавируса. Предъявлять его нигде не требуется.

Между тем, многие страны работают над введением специальных сертификатов, которые содержат данные о прививке от коронавируса или результаты ПЦР-тестов. Так, в ЕС с 1 июля вводятся три вида коронавирусных сертификатов - о вакцинации, выздоровлении и отрицательном тесте.