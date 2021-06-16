В Минске широко отметили День России

Накануне прошла пресс-конференция Посла России в Беларуси Евгения Лукьянова. Он подчеркнул, что стабильная и процветающая Россия - залог решения сложных международных проблем мирным путем. Это особенно важно в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны.
- Беларусь является стратегическим союзником России, ведь наши страны опираются на многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, культурную и духовную общность, совместное историческое прошлое.
- Наши страны нацелены на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнул Евгений Лукьянов. - Если мы хотим сохранить свой суверенитет, упрочить его перед лицом новых вызовов, нам следует еще больше сплотиться, в первую очередь экономически. Путь здесь один - всемерное продвижение Союзного государства, укрепление его хозяйственной базы, расчет на собственные силы, поддержку друзей.
Евгений Лукьянов заверил: Россия не бросит Беларусь в случае принятия Евросоюзом нового пакета санкций в отношении Минска. По его словам, российская сторона готова пустить на свой рынок товары, которые будут перенаправлены республикой с рынка ЕС. Среди важных направлений взаимодействия двух стран посол назвал также кооперацию в промышленной сфере, взаимодействие Беларуси с российскими регионами, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Увы, контакты между странами несколько замедлились из-за коронавируса, но и тут есть положительные подвижки: железнодорожное и воздушное сообщение между Беларусью и Россией потихоньку восстанавливается. Правда, открытия наземной границы, по словам дипломата, придется еще подождать - до улучшения эпидемиологической ситуации...
Торжественная церемония размещения в крипте минского Храма-памятника Всех Святых земли с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны 1853-1856 годов, также была приурочена к Дню России - по этому случаю в Минск приехали представители белорусской диаспоры в Крыму.
Сотни минчан и гостей столицы пришли 12 июня на площадку возле городской ратуши, где состоялся музыкальный праздник, посвященный Дню России. В Минск приехали самобытные творческие коллективы. Один из них - государственный театр песни и танца "Морошка". Представляя его, заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков сообщил, что в гастрольной программе артистов помимо Минска значатся Гродно и Бобруйск, и пригласил минчан посетить город на Неве.
Кроме того, на сцене у ратуши выступил прославленный Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной, представивший песни военных лет и популярную советскую лирику.
Очень точно выразила настроение пришедших на концерт слушателей 58-летняя минчанка Лариса Акулич:
- Посмотрела на выступление российских артистов - и как будто сама в России побывала. Скорей бы уже границы совсем открыли, очень хочется общаться с родными и друзьями из братской страны не только по телефону…