В Минске широко отметили День России

Празднование Дня России в белорусской столице получилось ярким и запоминающимся. В Храме-памятнике в честь Всех Святых вспоминали события Крымской войны 1853-1856 годов, а большая концертная программа в центре города стала символом возвращения в белорусскую столицу череды красочных мероприятий, посвященных национальным культурам народов мира.

Евгений Лукьянов: Наши страны опираются на многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, культурную и духовную общность, совместное историческое прошлое. sputnik.by

Накануне прошла пресс-конференция Посла России в Беларуси Евгения Лукьянова. Он подчеркнул, что стабильная и процветающая Россия - залог решения сложных международных проблем мирным путем. Это особенно важно в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны.

- Беларусь является стратегическим союзником России, ведь наши страны опираются на многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, культурную и духовную общность, совместное историческое прошлое.

- Наши страны нацелены на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнул Евгений Лукьянов. - Если мы хотим сохранить свой суверенитет, упрочить его перед лицом новых вызовов, нам следует еще больше сплотиться, в первую очередь экономически. Путь здесь один - всемерное продвижение Союзного государства, укрепление его хозяйственной базы, расчет на собственные силы, поддержку друзей.

Евгений Лукьянов заверил: Россия не бросит Беларусь в случае принятия Евросоюзом нового пакета санкций в отношении Минска. По его словам, российская сторона готова пустить на свой рынок товары, которые будут перенаправлены республикой с рынка ЕС. Среди важных направлений взаимодействия двух стран посол назвал также кооперацию в промышленной сфере, взаимодействие Беларуси с российскими регионами, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Увы, контакты между странами несколько замедлились из-за коронавируса, но и тут есть положительные подвижки: железнодорожное и воздушное сообщение между Беларусью и Россией потихоньку восстанавливается. Правда, открытия наземной границы, по словам дипломата, придется еще подождать - до улучшения эпидемиологической ситуации...

Торжественная церемония размещения в крипте минского Храма-памятника Всех Святых земли с мест упокоения белорусских воинов, погибших в сражениях Крымской войны 1853-1856 годов, также была приурочена к Дню России - по этому случаю в Минск приехали представители белорусской диаспоры в Крыму.

Сотни минчан и гостей столицы пришли 12 июня на площадку возле городской ратуши, где состоялся музыкальный праздник, посвященный Дню России. В Минск приехали самобытные творческие коллективы. Один из них - государственный театр песни и танца "Морошка". Представляя его, заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков сообщил, что в гастрольной программе артистов помимо Минска значатся Гродно и Бобруйск, и пригласил минчан посетить город на Неве.

Кроме того, на сцене у ратуши выступил прославленный Государственный академический русский народный ансамбль имени Людмилы Зыкиной, представивший песни военных лет и популярную советскую лирику.

Очень точно выразила настроение пришедших на концерт слушателей 58-летняя минчанка Лариса Акулич:

- Посмотрела на выступление российских артистов - и как будто сама в России побывала. Скорей бы уже границы совсем открыли, очень хочется общаться с родными и друзьями из братской страны не только по телефону…