В НАТО отказались рассматривать вступление Украины и Грузии в альянс

НАТО пока не рассматривает вступление Украины и Грузии в свои ряды, альянс сейчас сфокусирован на своей реформе. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"В центре основного внимания сейчас находится реформа… Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к (потенциальному) членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО. Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности (обеих стран). И это - главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти страны к членству или нет", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек также подчеркнул, что для предоставления Тбилиси и Киеву плана действий по членству требуется консенсус всех 30 государств-членов альянса. На минувшем саммите этот вопрос не был в центре внимания.

Hанее в итоговом заявлении по итогам саммита стран-членов НАТО участники написали, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс.