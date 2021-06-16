В Перу официально завершен подсчет голосов на выборах

На выборах президента Перу официально победил леворадикальный кандидат Педро Кастильо, передает ТАСС данные ЦИК республики. Он набрал 50,125 процента голосов.

Его оппонентка Кейко Фухимори из ультраправой "Народной силы" набрала на полпроцента меньше - 49,875%.

Примечательно, что еще в субботу, когда было обработано более 95% бюллетеней, многие эксперты поспешили объявить о победе Кастильо, а ряд глав сопредельных государств - Боливии, Аргентины - даже направили в его адрес поздравления. Тем не менее, учитывая небольшой разрыв между кандидатами, членам ЦИК пришлось дожидаться окончания пересчета, чтобы с уверенностью говорить о победителе.