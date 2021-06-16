В Подмосковье работодатели будут отчитываться о вакцинации сотрудников

В Московской области работодатели будут обязаны предоставить сведения о вакцинации сотрудников от COVID-19 в период с 1 по 15 июля. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Андреем Воробьевым.

Отчитаться о вакцинации должны будут организации, работающие в торговле, здравоохранении, образовании, транспорте, социальной защите и других сферах деятельности, подразумевающих ежедневное общение с большим количеством людей. Сведения нужно будет подать в электронном виде через портал госуслуг. Проверять информацию поручено областному министерству здравоохранения.

Все вопросы по новым требованиям можно задать по короткому телефонному номеру 122.