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16.06.2021 16:05
Рубрика: Власть

В Подмосковье работодатели будут отчитываться о вакцинации сотрудников

Текст: Ирина Рыбникова

В Московской области работодатели будут обязаны предоставить сведения о вакцинации сотрудников от COVID-19 в период с 1 по 15 июля. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Андреем Воробьевым.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Отчитаться о вакцинации должны будут организации, работающие в торговле, здравоохранении, образовании, транспорте, социальной защите и других сферах деятельности, подразумевающих ежедневное общение с большим количеством людей. Сведения нужно будет подать в электронном виде через портал госуслуг. Проверять информацию поручено областному министерству здравоохранения.

Все вопросы по новым требованиям можно задать по короткому телефонному номеру 122.

Власть Работа власти Регионы Экономика Работа Охрана труда Общество Здоровье Московская область Губернатор Московской области Вакцинация от коронавируса

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