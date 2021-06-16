В смартфонах Samsung обнаружили серьезную проблему. Исправления нет

Обладатели флагманских моделей смартфонов Samsung столкнулись с повышенным расходом батареи в режиме ожидания.

Как пишет SamMobile, аномально высокое использование заряда аккумулятора демонстрирует приложение камеры, когда аппарат не используется. По всей видимости, камера "будит" устройство при обнаружении движения.

Саморазряд может быть довольно серьезным: один из пользователей рассказал, что в течение семи часов его Galaxy S21 (проблема затрагивает только эту модель) разрядился на 21 процент, при этом экран был включен всего 15 минут.

Обнаружить подозрительную активность при помощи стандартного монитора батареи Android невозможно. В Samsung проблему пока не комментируют, исправления для нее также нет.