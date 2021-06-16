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16.06.2021 15:54
Рубрика: Культура

В список финалистов "Большой книги" вошли 13 писателей

Текст: Инга Бугулова
Национальная литературная премия "Большая книга" объявила финалистов - имена тех, кто вошел в короткий список, назвали на традиционном литературном обеде в ГУМе. Из более чем 40 произведений лонг-листа экспертный совет во главе с писателем и литературоведом Михаилом Бутовым выбрал 13.

Нынешнего объявления короткого списка многие ждали с особым нетерпением: встретиться лично, спустя долгий пандемийный перерыв, не радость - роскошь. В прошлом году литературный обед проходил виртуально, не в ГУМе, а в зуме. Теперь - снова живые лица и улыбки.

Фото: Сергей Михеев
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Длинный список "Большая книга" назвала в апреле, и, надо сказать, он оказался внушительным не только с точки зрения количества претендентов, но и по весу писателей: Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, Павел Басинский, Наринэ Абгарян, Шамиль Идиатуллин, Майя Кучерская, Захар Прилепин...

Председатель совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов перед тем, как назвать имена финалистов, рассказал, что работ по итогам 2020 года ждали с некоторым опасением:

- Писатели ведь любят свободу, любят ездить по разным интересным местам. А сидеть дома в маске не любят. Если честно, мы думали, что у всех будет депрессия и никто ничего не напишет. Но русского писателя так просто не возьмешь, и все получилось ровно наоборот.

В итоге на главную литературную премию страны претендует чертова дюжина авторов: Марина Степнова с романом "Сад", Владимир Паперный и его "Архив Шульца", Виктор Ремизов с "Вечной мерзлотой", Михаил Гиголашвили - "Кока", Оксана Васякина - "Рана", Юрий Буйда с дерзким путешествием "Сады Виверны", Дмитрий Бавильский с итальянским путеводителем "Желание быть городом".

Кроме того, в короткий список вошли Майя Кучерская и ее "Лесков. Прозеванный гений", Леонид Юзефович ("Филэллин"), Андрей Дмитриев ("Этот берег"), Алексей Поляринов ("Риф"), Наринэ Абгарян ("Симон"). Не обошли вниманием и новый роман Евгения Водолазкина "Оправдание Острова".

- Я сейчас слушаю имена и названия романов и понимаю, что этот список удивительно сильный. Для меня огромная честь, что я попал в него, - отметил писатель, подключившись к церемонии онлайн.

Теперь свою работу начнет Литературная академия, в состав которой ежегодно входит более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей. Победителя назовут в ноябре. Будет выбор и у читателей: уже в июне на сервисе LiveLib начнется народное голосование. В течение нескольких месяцев каждый сможет выбрать понравившееся произведение и отдать за него свой голос.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Инфографика: Путеводитель по книжному фестивалю "Красная площадь"

А уже с 17 июня на фестивале "Красная площадь" можно будет увидеть и услышать новоиспеченных финалистов: практически у каждого из них в программе запланированы презентации, лекции и встречи. Наринэ Абгарян, например, комментируя свое попадание в короткий список, заверила, что она уже в Москве.

Справка "РГ"

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". В этом году она проходит уже в 16-й раз. Основная цель премии - поиск и поощрение авторов литературных произведений, способных внести существенный вклад в художественную культуру России. Денежное вознаграждение составляет за первую премию - 3 миллиона рублей; за вторую премию - 1,5 миллиона рублей; за третью премию - миллион рублей.

Культура Литература Премия "Большая книга" РГ-Фото

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