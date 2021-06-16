Володин заявил об улучшении взаимодействия Госдумы с Минфином

У депутатов и Минфина наладился диалог, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил успехи главы ведомства Антона Силуанова на его посту.

Такое мнение спикер высказал в ходе рассмотрения в третьем чтении законопроекта о регламентации срока трансфертных соглашений в местные бюджеты.

Володин констатировал, что министру достался самый тяжелый участок работы в правительстве. Однако, несмотря на сложную ситуацию в экономике, все социальные обязательства выполняются, и в этом надо отдать должное министру финансов, считает Володин. "Казна имеет возможности денежные средства на эти цели выделять. Прозрачности стало больше", - констатировал он.

Кроме того, продолжил Володин, решен непростой вопрос: "Денежные средства стали в регионы поступать к 1 января следующего года, в конце текущего, с тем, чтобы все торги, конкурсы проводились до февраля". Также пришли к решению раньше вносить в Госдуму проект бюджета России.

"У нас с вами есть хорошие итоги диалога с правительством, а конкретно - с Министерством финансов", - считает спикер. Он также напомнил, что "именно Силуанов вопрос стал ставить: уйти из-под зависимости доллара и больше средств размещать в других валютах".