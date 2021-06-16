ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 12 процентов

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в мире продолжает снижаться. За минувшую неделю выявлено более 2,6 миллиона заболевших коронавирусом, свыше 72 тысяч человек скончались. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, а смертность - на 2%.

Такие данные в ночь на среду распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечая, что в Индии за неделю выявлено больше всего заразившихся - свыше 630 тысяч. По состоянию на 13 июня всего насчитывалось свыше 175,3 миллиона случаев COVID-19 и более 3,7 миллиона летальных исходов, пишет ТАСС.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в пяти регионах ВОЗ из шести, включая Юго-Восточную Азию и Европу, при этом в Африке отмечен рост на 44%. В Африке и Юго-Восточной Азии увеличилось число летальных исходов, а в Европе и Северной и Южной Америке - снизилось.

Ранее сообщалось, что американские ученые провели исследование образцов крови выздоровевших от коронавируса пациентов и выяснили, что первые случаи заражения в США относятся аж к декабрю 2019 года. Было исследовано 24 тысячи образцов крови, взятых во всех штатах страны. Оказалось, что уже в январе 2020 года в крови ряда американцев были антитела, хотя официально о появлении COVID на этих территориях еще не было известно.