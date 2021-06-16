Новости

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 12 процентов 04:05
МИД РФ опубликовал фотографию комнаты переговоров Путина и Байдена 03:29
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет 03:09
Трамп посетит американо-мексиканскую границу в Техасе 02:42
ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа 02:28
Глава Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом 01:47
Ученые США: Простуда может защитить человека от COVID-19 01:24
Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года 00:39
В Перу официально завершен подсчет голосов на выборах 00:17
В столице местами прошли сверхинтенсивные дожди 15.06.2021
Стали известны комментаторы на очередные матчи Евро-2020 15.06.2021
Власти Словении объявили об окончании эпидемии в стране 15.06.2021
Олич объяснил причины ухода из ЦСКА 15.06.2021
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 15.06.2021
Умер заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов 15.06.2021
Обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии переведен в Бутырку 15.06.2021
Денис Проценко рассказал, может ли заболеть привитый от коронавируса 15.06.2021
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА 15.06.2021
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве 15.06.2021
Минюст США призвал Верховный суд возобновить дело о смертной казни Царнаеву 15.06.2021
Власти Москвы назвали количество штрафов за нарушение антиковидных мер 15.06.2021
Британцы во Франции могут потерять права и льготы после 30 июня 15.06.2021
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин в новой Москве 15.06.2021
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 15.06.2021
Рогозин пообещал, что Роскосмос будет отправлять в космос ученых 15.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 04:05
Рубрика: В мире

ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 12 процентов

Фото: AFP/Punit PARANJPE Фото: AFP/Punit PARANJPE
Фото: AFP/Punit PARANJPE

Общее число новых случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в мире продолжает снижаться. За минувшую неделю выявлено более 2,6 миллиона заболевших коронавирусом, свыше 72 тысяч человек скончались. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, а смертность - на 2%.

Фото: AFP/Jonathan Buckmaster
Джонсон объявил о продлении коронавирусных ограничений до 19 июля

Такие данные в ночь на среду распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечая, что в Индии за неделю выявлено больше всего заразившихся - свыше 630 тысяч. По состоянию на 13 июня всего насчитывалось свыше 175,3 миллиона случаев COVID-19 и более 3,7 миллиона летальных исходов, пишет ТАСС.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в пяти регионах ВОЗ из шести, включая Юго-Восточную Азию и Европу, при этом в Африке отмечен рост на 44%. В Африке и Юго-Восточной Азии увеличилось число летальных исходов, а в Европе и Северной и Южной Америке - снизилось.

Ранее сообщалось, что американские ученые провели исследование образцов крови выздоровевших от коронавируса пациентов и выяснили, что первые случаи заражения в США относятся аж к декабрю 2019 года. Было исследовано 24 тысячи образцов крови, взятых во всех штатах страны. Оказалось, что уже в январе 2020 года в крови ряда американцев были антитела, хотя официально о появлении COVID на этих территориях еще не было известно.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет
Правительство РФ предложило ответные меры на недружественные действия США
Российская делегация прибыла в Женеву для встречи с Байденом
Денис Проценко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Олич покидает пост главного тренера ЦСКА
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей