Задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников

Спустя 20 с лишним лет после совершения преступления, Следственный комитет объявил о задержании еще одного члена банды Басаева, который участвовал в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ

Ведомство Александра Бастрыкина исполняет своё обещание найти и наказать всех, кто напал на наших десантников в феврале 2000 года. Уголовное дело, возбужденное ещё тогда расследует СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Напомним, 29 февраля 2000 года в горах в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики объединённая банда под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 наших военных.

Сегодня, 16 июня, СК объявил, что во взаимодействии с подразделением ФСБ России и Главным Управлением МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, по подозрению в совершении преступления, задержан член банды Басаева - уроженец Чеченской Республики Магомед Алханов.

"В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствием планируется предъявить Алханову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ - "Вооруженный мятеж", "Участие в банде" и "Посягательство на жизнь военнослужащих" и возбудить перед судом ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу- подчеркивают в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что принимают "активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение".