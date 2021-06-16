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16.06.2021 13:52
Рубрика: Культура

В Индии в священном городе найдены загадочные надписи на санскрите

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Индии в храме Малликарджуна, который считается одним из самых известных и посещаемых в стране, археологи обнаружили шесть комплектов медных пластин с текстами на санскрите и других древних языках. Археологи уже заявили, что это - редкая находка.

Фото: Asociacion RUVID
Найдена 2300-летняя свинцовая пластина с текстом на загадочном языке

Как сообщает Deccan Chronicle, находка была сделана в Шрисайламе, священном городе индуизма, расположенном на берегах реки Кришна. В местном храме археологи обнаружили 21 медную пластину. Эта находка лишний раз указывает на тесные исторические связи храмов Шрисайлама с империей Виджаянагара.

Археологи говорят, что это чрезвычайно редкая находка. Сами пластины пока датированы XIV-XVI веками нашей эры. Однако специалисты не исключают, что они могли быть созданы и ранее. Их точный возраст поможет определить дальнейший лабораторный анализ. Уникальность шести обнаруженных наборов пластин заключается в том, что тексты на них исполнены на разных субконтинентальных языках. Пока они не расшифрованы.

"Тексты на пластинах из четырех комплектов написаны на санскрите и письме Нанди-Нагари, а оставшиеся надписи из двух других наборов созданы на языках телугу и каннада", - поясняет Ченна Редди, декан отдела археологии университета в Шрисайламе.

Расцвет храмов в Шрисайламе пришелся на средние века. Именно здесь зародилась традиция массового религиозного купания в реке Кришна. Добавим, что пластины с текстами были обнаружены в ходе санкционированных археологических раскопок, поскольку храму Малликарджуна предстоит ремонт.

Отметим также, что за последние несколько месяцев в Шрисайламе было обнаружено много различных артефактов. Например, в октябре 2020 года здесь была найдена латунная шкатулка, в которой хранилось 15 золотых и 18 серебряных монет британской эпохи, а также золотое кольцо. Золотые монеты были отчеканены между 1880 и 1911 годами, а серебряные - между 1885 и 1913 годами.

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