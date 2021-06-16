Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую стратегию ЕС в отношении России. По ее словам, у создателей документа явные проблемы со знанием истории.

Дипломат напомнила, что эта стратегия, которую подготовил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.

"Представляете себе человека, который предлагает Вам отношения на принципах "отталкивать, сдерживать и взаимодействовать"? Не представляете? А это Боррель. У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием", - написала Захарова в своем Telegram-канале.