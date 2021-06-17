Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Статью 763 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Решение о заключении соглашения с Банком России, предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и об условиях указанного соглашения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, решение об отказе в его заключении, а также решение о признании соглашения с Банком России исполненным либо неисполненным принимает Комитет финансового надзора. Указанное соглашение подписывается председательствовавшим на заседании Комитета финансового надзора и вступает в силу с даты принятия Комитетом финансового надзора решения о его заключении.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2013, N 30, ст. 4084; 2018, N 32, ст. 5103) следующие изменения:

1) дополнить статьей 111 следующего содержания:

"Статья 111. Соглашение с Банком России

1. В случае возбуждения дела об административном правонарушении, административная ответственность за которое установлена статьями 15.21 и 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, до момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении по его ходатайству может заключить с Банком России соглашение, которое должно предусмотреть следующие условия:

1) лицо, с которым Банком России заключено соглашение, обязано уплатить в бюджет Российской Федерации денежную сумму в размере не менее пяти тысяч рублей, если соглашение заключается с физическим лицом, не менее тридцати тысяч рублей, если соглашение заключается с должностным лицом, не менее семисот тысяч рублей, если соглашение заключается с юридическим лицом;

2) лицо, с которым Банком России заключено соглашение, обязано принять иные меры, предусмотренные соглашением, в том числе:

а) меры, направленные на содействие установлению обстоятельств осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

б) меры, направленные на устранение последствий, возникших в результате осуществления деятельности, операций и (или) действий, послуживших основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также меры, направленные на предупреждение и предотвращение аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем.

2. В соглашении с Банком России, указанном в части 1 настоящей статьи, должны быть определены срок исполнения лицом обязанностей, предусмотренных указанным соглашением, который не может быть более шести месяцев с даты заключения соглашения, порядок исполнения таких обязанностей, порядок подтверждения факта исполнения таких обязанностей, а также документы и информация, которые подтверждают факт исполнения таких обязанностей. Порядок подтверждения факта исполнения таких обязанностей устанавливается нормативным актом Банка России.

3. Для заключения соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направляет в Банк России ходатайство о заключении указанного соглашения по форме, определенной Банком России. Такое ходатайство юридического лица может быть подписано также его должностным лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении по тому же факту. В таком ходатайстве должны быть указаны меры, которые лицо обязуется предпринять в целях компенсации потерь, причиненных в результате деятельности, операций и (или) действий, осуществление которых послужило основанием для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 или статьей 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, содействия установлению обстоятельств осуществления этих деятельности, операций и (или) действий, а также в целях устранения последствий этих деятельности, операций и (или) действий и предотвращения осуществления аналогичных деятельности, операций и (или) действий в дальнейшем.

4. Решение о заключении соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, либо об отказе в заключении указанного соглашения принимается Банком России в срок не более одного месяца с даты получения ходатайства, указанного в части 3 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

5. Заключение соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, не означает признания лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, своей вины.

6. После исполнения соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, но не позднее установленного в указанном соглашении срока лицо, заключившее указанное соглашение, направляет в Банк России предусмотренные указанным соглашением документы и информацию, подтверждающие факт исполнения соглашения. Банк России в срок не более одного месяца с даты получения предусмотренных указанным соглашением документов и информации в порядке, установленном нормативным актом Банка России, принимает решение о признании указанного соглашения исполненным либо о признании указанного соглашения неисполненным.

7. В случае, если Банком России не получены документы и информация, указанные в части 6 настоящей статьи, в срок, установленный соглашением, указанным в части 1 настоящей статьи, Банк России не позднее 10 рабочих дней после истечения установленного срока принимает решение о признании указанного соглашения неисполненным в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

8. Банк России принимает решение о признании соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, исполненным либо о признании указанного соглашения неисполненным в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

9. В случае принятия Банком России решения о признании соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, неисполненным возврат денежных средств, уплаченных в соответствии с указанным соглашением в бюджет Российской Федерации, не производится.";

2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) о соглашениях, заключенных в соответствии со статьей 111 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин