Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 162-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2708; N 46, ст. 4434; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 40; N 19, ст. 1752; N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 4; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 31, ст. 3438; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; 2007, N 1, ст. 25; N 7, ст. 840; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007; 2008, N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 29, ст. 3597; N 48, ст. 5711; 2010, N 1, ст. 1; N 18, ст. 2145; N 30, ст. 4002; N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5192; 2011, N 19, ст. 2714; N 23, ст. 3260; N 30, ст. 4590, 4600; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7351, 7355; 2012, N 24, ст. 3068, 3082; N 53, ст. 7602, 7641; 2013, N 14, ст. 1657; N 19, ст. 2323; N 27, ст. 3478; N 30, ст. 4029, 4031, 4082; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6159, 6161; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6986; 2014, N 14, ст. 1561; N 19, ст. 2317, 2327, 2335; N 26, ст. 3395; N 30, ст. 4211; N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6636; N 52, ст. 7545; 2015, N 7, ст. 1023; N 10, ст. 1416; N 13, ст. 1811; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4376; N 41, ст. 5629; N 45, ст. 6205, 6208; 2016, N 1, ст. 11; N 14, ст. 1907; N 15, ст. 2051; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3876; N 27, ст. 4197, 4206, 4223, 4226, 4259; N 52, ст. 7508; 2017, N 1, ст. 51; N 15, ст. 2140; N 31, ст. 4738, 4816; N 52, ст. 7937; 2018, N 7, ст. 973; N 31, ст. 4826, 4851; N 32, ст. 5091; N 53, ст. 8447; 2019, N 12, ст. 1217; N 22, ст. 2669; N 30, ст. 4122; 2020, N 17, ст. 2710; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50; N 9, ст. 1466) следующие изменения:

1) статью 4.5 дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Течение срока давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 15.21 либо 15.30 настоящего Кодекса, приостанавливается со дня приостановления производства по делу об административном правонарушении в связи с вступлением в силу соглашения, указанного в примечании 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса. Течение срока давности привлечения к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьей 15.21 либо 15.30 настоящего Кодекса, возобновляется в случае неисполнения соглашения, указанного в примечании 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, лицом, заключившим его с Банком России, со дня, следующего за днем принятия Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации решения о признании такого соглашения с Банком России неисполненным.";

2) примечание к статье 15.21 изложить в следующей редакции:

"Примечания:

1. Излишний доход или сумма убытков, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в настоящей статье и статье 15.30 настоящего Кодекса определяется как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном настоящей статьей либо статьей 15.30 настоящего Кодекса, освобождается от административной ответственности в случае исполнения им соглашения, предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", заключенного с Банком России.

3. Соглашение, указанное в примечании 2 к настоящей статье, может быть заключено с Банком России до дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном настоящей статьей либо статьей 15.30 настоящего Кодекса.

4. Соглашение, указанное в примечании 2 к настоящей статье, подписывается председательствовавшим на заседании Комитета финансового надзора Банка России, на котором было принято решение о заключении такого соглашения. От имени юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, соглашение, указанное в примечании 2 к настоящей статье, подписывается законным представителем юридического лица.

5. Соглашение, указанное в примечании 2 к настоящей статье, вступает в силу со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о его заключении.

6. Заключение соглашения, указанного в примечании 2 к настоящей статье, с лицом, не исполнившим ранее заключенного с ним соглашения, не допускается.

7. При назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 15.30 настоящего Кодекса, учитываются следующие обстоятельства, отягчающие административную ответственность:

1) неисполнение лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, соглашения, указанного в примечании 2 к настоящей статье;

2) совершение административного правонарушения лицом, с которым ранее было заключено такое соглашение, и со дня исполнения такого соглашения прошло менее одного года.";

3) в статье 28.9:

а) в наименовании слова "до передачи дела на рассмотрение" исключить;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 либо 15.30 настоящего Кодекса, прекращается Банком России не позднее пяти дней после дня принятия Банком России решения о признании соглашения, указанного в примечании 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, исполненным.";

4) главу 28 дополнить статьей 28.10 следующего содержания:

"Статья 28.10. Приостановление и возобновление производства по делу об административном правонарушении

1. В случае заключения лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 либо 15.30 настоящего Кодекса, соглашения, указанного в примечании 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, производство по делу об указанном административном правонарушении подлежит приостановлению со дня, следующего за днем вступления указанного соглашения в силу, о чем выносится определение.

2. В случае неисполнения лицом соглашения, указанного в примечании 2 к статье 15.21 настоящего Кодекса, Банк России возобновляет производство по делу об административном правонарушении со дня, следующего за днем принятия решения о признании указанного соглашения с Банком России неисполненным, о чем выносится определение.";

5) часть 2 статьи 29.6 изложить в следующей редакции:

"2. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, но не более чем на один месяц. В случае поступления ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.21 либо 15.30 настоящего Кодекса, срок рассмотрения дела может быть продлен должностным лицом, рассматривающим дело, не более чем на два месяца. О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, выносят мотивированное определение.";

6) пункт 4 части 11 статьи 29.9 после цифр "15.156," дополнить цифрами "15.21, 15.30,".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Соглашение, указанное в примечании 2 к статье 15.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, также может быть заключено с лицом, которое совершило административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.21 либо 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и в отношении которого возбуждено дело об указанном административном правонарушении до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если по делу о таком административном правонарушении не вынесено постановление.

Президент Российской Федерации В. Путин