Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 163-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2013 года N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 27, ст. 3440; 2015, N 29, ст. 4370; 2016, N 27, ст. 4282; 2017, N 27, ст. 3940) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"3. В обводненных карьерах и прудах (за исключением прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью более 200 гектаров, если иное не предусмотрено федеральными законами), а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем, рыбоводные участки не выделяются.";

2) статью 12 дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Рыбоводные хозяйства, осуществляющие прудовую аквакультуру (рыбоводство) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 200 гектаров, представляют в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, отчетность об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов объектов аквакультуры.";

3) в статье 14:

а) в части 2 слова "в целях сохранения водных биологических ресурсов" исключить, дополнить словами ", в целях сохранения водных биологических ресурсов, а также использования таких ремонтноматочных стад для осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) осетровых видов рыб";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ремонтно-маточные стада в целях сохранения водных биологических ресурсов, а также осуществления товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) осетровых видов рыб подлежат регистрации в реестре ремонтно-маточных стад уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в определенном им порядке.".

Статья 2

Внести в часть 4 статьи 44 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2013, N 27, ст. 3440; 2019, N 51, ст. 7483) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить словами ", а также каналов, обеспечивающих свободный проход водных биоресурсов к местам нереста";

2) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) расчистка проток, устьев и русел рек, а также водопроводящих и сбросных каналов;

6) выпуск растительноядных видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения. Перечень растительноядных видов рыб для осуществления рыбохозяйственной мелиорации устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.".

Статья 3

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2013, N 43, ст. 5452; 2015, N 29, ст. 4370; 2017, N 31, ст. 4757) следующие изменения:

1) в статье 11:

а) часть 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 200 гектаров, а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем.";

б) в пункте 2 части 4 слова "пунктом 11" заменить словами "пунктами 11 и 12";

2) в статье 22:

а) в части 4 слова "пунктами 2 - 11" заменить словами "пунктами 2 - 12";

б) в части 5 слова "пунктами 2 - 11" заменить словами "пунктами 2 - 12".

Статья 4

Федеральный закон от 3 июня 2006 года N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2380) дополнить статьей 66 следующего содержания:

"Статья 66

В водных объектах с акваторией площадью больше 200 гектаров, образованных до 1980 года водоподпорными сооружениями на водотоках, прудовая аквакультура (рыбоводство) осуществляется на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование в соответствии с частью 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации.".

Статья 5

Пункты 1 и 2 статьи 102 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2006, N 23, ст. 2380; 2007, N 21, ст. 2455; 2008, N 30, ст. 3597) изложить в следующей редакции:

"1. Землями водного фонда являются земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.

2. Если водные объекты полностью находятся в пределах земель сельскохозяйственного назначения и (или) земель других категорий, такие земли не относятся к землям водного фонда.".

Президент Российской Федерации В. Путин