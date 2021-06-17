Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 164-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7343; 2013, N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4034; 2016, N 26, ст. 3875; 2018, N 11, ст. 1589; 2019, N 31, ст. 4455; 2020, N 8, ст. 920; N 52, ст. 8601) следующие изменения:

1) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Передача права на добычу охотничьих ресурсов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом.";

2) в статье 27:

а) в части 4:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) требования к размещению минимального количества отдельных видов охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;";

в пункте 6 слова ", обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство" исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации предоставлять в течение срока действия охотхозяйственного соглашения юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, заключившим охотхозяйственное соглашение, в аренду без проведения торгов земельные участки и лесные участки в границах охотничьего угодья для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;";

пункт 10 признать утратившим силу;

б) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Внесение изменений в охотхозяйственное соглашение в течение срока его действия осуществляется по требованию юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение, в следующих случаях:

1) предоставление в аренду таким юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю расположенных в границах охотничьих угодий земельных участков и лесных участков либо прекращение права аренды таких земельных участков и лесных участков;

2) отказ таких юридического лица или индивидуального предпринимателя от части площади охотничьего угодья, указанного в охотхозяйственном соглашении.";

в) дополнить частями 7- 9 следующего содержания:

"7. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие охотхозяйственное соглашение, по истечении срока его действия имеет право на заключение охотхозяйственного соглашения на новый срок без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственого соглашения.

8. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации отказывает юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, указанным в части 7 настоящей статьи, в заключении охотхозяйственного соглашения на новый срок в случае проведения в отношении таких юридического лица или индивидуального предпринимателя процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), либо наличия сведений о таких юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в реестре недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.

9. Порядок заключения с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, указанными в части 7 настоящей статьи, охотхозяйственных соглашений на новый срок утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

3) дополнить статьей 271 следующего содержания:

"Статья 271. Замена стороны охотхозяйственного соглашения

1. Замена юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение (далее - замена стороны охотхозяйственного соглашения), на другое юридическое лицо или другого индивидуального предпринимателя, зарегистрированных в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее в настоящей статье - третье лицо), допускается на основании заключаемого между ними соглашения (далее - соглашение о замене стороны охотхозяйственного соглашения) с согласия органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Стороны соглашения о замене стороны охотхозяйственного соглашения в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляют запрос о получении согласия на такую замену в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, заключивший соответствующее охотхозяйственное соглашение.

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение тридцати дней со дня получения запроса, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, принимает одно из следующих решений:

1) о даче согласия на замену стороны охотхозяйственного соглашения;

2) об отказе в даче согласия на замену стороны охотхозяйственного соглашения.

4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации отказывает в даче согласия на замену стороны охотхозяйственного соглашения в следующих случаях:

1) несоответствие третьего лица требованиям части 1 настоящей статьи;

2) проведение в отношении третьего лица процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве);

3) наличие сведений о третьем лице в реестре недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения.

5. Третье лицо принимает на себя все права и обязанности юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение, в полном объеме со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о даче согласия на замену стороны охотхозяйственного соглашения.

6. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданные гражданам в соответствии с настоящим Федеральным законом юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, заключившими охотхозяйственное соглашение, по которому осуществлена замена стороны такого соглашения, действуют до окончания указанного в них срока действия.";

4) часть 28 статьи 28 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом";

5) пункт 17 статьи 32 признать утратившим силу;

6) дополнить статьей 371 следующего содержания:

"Статья 371. Реестр недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения

1. Ведение реестра недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения (далее также - реестр) осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - орган, уполномоченный на ведение реестра) в электронном виде по форме, обеспечивающей учет информации, указанной в части 3 настоящей статьи.

2. В реестр включаются сведения о лицах, с которыми по их вине на основании решения суда прекращено охотхозяйственное соглашение, а также о лицах, уклонившихся от заключения охотхозяйственного соглашения.

3. В реестр включается следующая информация:

1) наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика - для индивидуального предпринимателя;

2) дата и номер охотхозяйственного соглашения, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являющийся стороной охотхозяйственного соглашения, а также реквизиты решения суда о прекращении такого охотхозяйственного соглашения (в случае, если охотхозяйственное соглашение прекращено по решению суда);

3) дата проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в случае, если победитель аукциона уклонился от заключения охотхозяйственного соглашения, дата признания аукциона несостоявшимся в случае, если единственный участник аукциона уклонился от заключения охотхозяйственного соглашения;

4) дата внесения указанной информации в реестр.

4. Информация, указанная в части 3 настоящей статьи, представляется в орган, уполномоченный на ведение реестра:

1) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являющимся стороной охотхозяйственного соглашения, в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о прекращении охотхозяйственного соглашения;

2) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявшим решение о проведении аукциона, в течение трех рабочих дней:

а) со дня непредставления победителем аукциона подписанного охотхозяйственного соглашения в срок, установленный в извещении о проведении аукциона, - в отношении победителя аукциона, уклонившегося от заключения охотхозяйственного соглашения;

б) по истечении срока, указанного в части 31 статьи 28 настоящего Федерального закона, - в отношении единственного участника аукциона, уклонившегося от заключения охотхозяйственного соглашения.

5. В течение трех рабочих дней со дня поступления информации, указанной в части 3 настоящей статьи, орган, уполномоченный на ведение реестра, включает такую информацию в реестр или направляет в письменной форме мотивированный отказ во включении такой информации в реестр органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ее представившему.

6. Информация, содержащаяся в реестре, размещается на официальном сайте органа, уполномоченного на ведение реестра, в электронном виде и должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Информация, указанная в части 3 настоящей статьи, исключается из реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр или по решению суда.

8. Внесение сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, в реестр, равно как и неисполнение действий, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.";

7) в статье 38:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. К нормативам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, нормативы биотехнических мероприятий, а также требования к размещению минимального количества отдельных видов охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативы биотехнических мероприятий разрабатываются и утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Перечень отдельных видов охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливаются требования к размещению минимального количества охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий, а также порядок расчета их минимального количества в границах охотничьих угодий в зависимости от географических и биологических факторов утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

8) в статье 39:

а) в наименовании слова "и внутрихозяйственное охотустройство" исключить;

б) в части 1 слова "и внутрихозяйственное охотустройство" исключить;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. В целях организации рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства уполномоченным федеральным органом исполнительной власти могут устанавливаться требования к минимальной площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения, с учетом географических, биологических и экономических факторов.";

г) части 10-14 признать утратившими силу.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

2. Установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти требования к минимальной площади охотничьих угодий, в отношении которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения, применяются к охотхозяйственным соглашениям, заключенным после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Действие положений Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на охотхозяйственные соглашения, заключенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. Условия охотхозяйственных соглашений, заключенных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие со статьей 27 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) до 1 июля 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин