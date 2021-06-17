Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860, 3884; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; N 52, ст. 8592; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469; N 18, ст. 3064) следующие изменения:

1) в части первой статьи 2 слова "государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом," заменить словами "адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов";

2) в части первой статьи 3:

а) в абзаце двадцать седьмом слова "надзорными органами" заменить словами "контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (национальная оценка рисков) - деятельность, организуемая уполномоченным органом во взаимодействии с государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов при участии организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению и (или) предотвращению рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, выработке мер по минимизации указанных рисков. Национальная оценка рисков проводится в соответствии с рекомендациями, утвержденными уполномоченным органом.";

3) в статье 7:

а) в пункте 53 слова "надзорный орган" заменить словами "контрольный (надзорный) орган";

б) пункт 9 признать утратившим силу;

4) часть пятую статьи 8 изложить в следующей редакции:

"Уполномоченным органом совместно с соответствующими контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов на основании отдельных соглашений, заключенных между уполномоченным органом и указанными органами и организациями, определяются объем и порядок представления информации, необходимой для осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, через личные кабинеты соответствующих контрольных (надзорных) органов, адвокатских и нотариальных палат субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций аудиторов.";

5) в части пятой статьи 9 слова "надзорными органами" заменить словами "контрольными (надзорными) органами";

6) главу III дополнить статьей 91 следующего содержания:

"Статья 91. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

1. Предметом контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является соблюдение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, лицами, указанными в статьях 71 и 71-1 настоящего Федерального закона, требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также исполнение решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора).

2. Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется контрольными (надзорными) органами в соответствующей сфере деятельности, а также в отношении аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, являющихся членами саморегулируемой организации аудиторов, - саморегулируемой организацией аудиторов.

В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом. Указанные организации, индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для целей учета при осуществлении контроля (надзора).

Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.

Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении нотариусов осуществляется нотариальными палатами субъектов Российской Федерации.

3. Уполномоченный орган в целях выявления риска несоблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, лицами, указанными в статьях 71 и 71-1 настоящего Федерального закона, требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, организует и проводит дистанционный мониторинг, заключающийся в анализе поступающей в уполномоченный орган информации в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Информацию по результатам дистанционного мониторинга уполномоченный орган передает контрольным (надзорным) органам, адвокатским и нотариальным палатам субъектов Российской Федерации, саморегулируемым организациям аудиторов в целях осуществления ими контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также самостоятельно использует при осуществлении контроля (надзора) в указанной сфере в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

4. При организации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения органами и организациями, указанными в пункте 2 настоящей статьи, применяется риск-ориентированный подход, предусматривающий отнесение деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, лиц, указанных в статьях 71 и 71-1 настоящего Федерального закона, к определенному уровню риска несоблюдения требований, установленных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, формируемому ими в том числе с учетом результатов национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков, дистанционного мониторинга.

Уполномоченный орган и соответствующие контрольные (надзорные) органы в установленном каждым из них порядке проводят оценку рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, лиц, указанных в статьях 71 и 71-1 настоящего Федерального закона, по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков) с учетом результатов национальной оценки рисков.

5. Порядок организации и осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения органами и организациями, указанными в абзацах первом, втором пункта 2 настоящей статьи, за исключением Центрального банка Российской Федерации, устанавливается положением о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Указанное положение определяет в том числе порядок организации и проведения дистанционного мониторинга, права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, лиц, указанных в статье 71 настоящего Федерального закона, возникающие в связи с организацией и осуществлением контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядок взаимодействия уполномоченного органа с контрольными (надзорными) органами и организациями, указанными в пункте 2 настоящей статьи, по вопросам организации указанного контроля (надзора).

Порядок организации и осуществления Центральным банком Российской Федерации контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении организаций, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, лиц, указанных в статье 71-1 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных актов Центрального банка Российской Федерации.";

7) в статье 13:

а) в части второй слова "надзорного органа либо уполномоченного органа в случае отсутствия надзорного органа" заменить словами "контрольного (надзорного) органа либо уполномоченного органа в случае отсутствия контрольного (надзорного) органа";

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном кодексом профессиональной этики адвоката. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении нотариусов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин