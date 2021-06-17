Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 168-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и статьи 1 и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 44, ст. 4537; 2008, N 30, ст. 3593; 2009, N 29, ст. 3635; N 45, ст. 5265; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 29, ст. 4360; 2016, N 1, ст. 68; N 15, ст. 2066; 2017, N 22, ст. 3069; N 27, ст. 3938; 2018, N 45, ст. 6824; 2020, N 52, ст. 8600) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 3:

а) в абзаце двенадцатом слова "выполнение работ и оказание услуг" заменить словами "осуществление деятельности";

б) в абзаце тринадцатом слова "деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование)" заменить словами "отдельных видов деятельности";

2) в части первой статьи 16:

а) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

"разработка утверждаемых Правительством Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих противопожарный режим и определяющих требования к оснащению объектов защиты, которые введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"проведение аттестации, переаттестации, досрочное прекращение действия квалификационного аттестата и ведение реестра лиц, аттестованных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию.";

3) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Деятельность в области пожарной безопасности

Деятельность в области пожарной безопасности осуществляется в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях предупреждения и тушения пожаров.

К видам деятельности в области пожарной безопасности относятся:

профилактика пожаров в организациях и населенных пунктах на договорной основе;

тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

опытно-конструкторские работы, производство и проведение испытаний пожарно-технической продукции;

испытание, ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, наружных пожарных лестниц и ограждений кровли, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности;

проведение научно-технического консультирования и экспертиз;

выполнение проектных и изыскательских работ по обеспечению пожарной безопасности;

разработка деклараций пожарной безопасности;

разработка специальных технических условий для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности таких объектов защиты и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности;

проведение расчетов пожарного риска, а также иных расчетов в целях обеспечения пожарной безопасности;

независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности);

осуществление противопожарной пропаганды (издание и распространение специальной литературы и изготовление предметов наглядной агитации, проведение тематических выставок, смотров, конференций и использование других форм информирования населения);

обучение населения мерам пожарной безопасности;

кладка печей (каминов), монтаж дымовых каналов, их техническое обслуживание и ремонт;

проектирование средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Виды деятельности в области пожарной безопасности могут осуществляться договорными подразделениями федеральной противопожарной службы исключительно на возмездной основе в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

Деятельность по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, вправе осуществлять лицо, аттестованное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Аттестация физического лица на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию, заключается в подтверждении его соответствия обязательным аттестационным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и осуществляется не реже одного раза в пять лет на безвозмездной основе.";

4) дополнить статьями 241-243 следующего содержания:

"Статья 241. Особенности предоставления лицензий и ведения реестра лицензий на осуществление отдельных видов деятельности

Деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежат лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

В заявлении о предоставлении лицензии наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", соискателем лицензии указываются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, по каждому из указанных адресов и сведения, подтверждающие соблюдение лицензионных требований, предусмотренных положением о лицензировании конкретного вида деятельности, утвержденным Правительством Российской Федерации.

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, с указанием адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности.

Заявление о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление отдельных видов деятельности в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", подается в лицензирующий орган в течение десяти рабочих дней со дня возникновения обстоятельств, вызвавших необходимость внесения изменений в реестр лицензий.

Наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", в соответствующую запись в реестре лицензий включаются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности и сведения о видах работ (услуг), которые имеет право выполнять (оказывать) лицензиат, по каждому из указанных адресов.

Статья 242. Приостановление действия и аннулирование лицензии

Лицензирующий орган, выдавший лицензию, приостанавливает действие лицензии в случае выявления систематических (не менее двух раз в течение трех лет) или грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований, установленных положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом устанавливается срок, не превышающий девяноста календарных дней, для устранения выявленных нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. Приостановление действия лицензии за не являющиеся грубыми систематические нарушения лицензионных требований не допускается без предварительного предупреждения лицензиата и без предоставления ему времени для устранения этих нарушений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае, если в установленный срок лицензиат не устранил нарушения лицензионных требований, лицензирующий орган, выдавший лицензию, обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего органа, выдавшего лицензию, в одном из следующих случаев:

нарушение лицензиатом лицензионных требований, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства;

непредставление в установленный срок информации, предусмотренной частью третьей статьи 243 настоящего Федерального закона, либо представление недостоверной или искаженной информации;

неустранение лицензиатом в установленный срок выявленных нарушений лицензионных требований.

Одновременно с подачей заявления в суд по основанию, предусмотренному абзацем третьим части третьей настоящей статьи, лицензирующий орган, выдавший лицензию, приостанавливает действие лицензии до вступления в законную силу решения суда.

Порядок принятия решения о приостановлении действия лицензии, а также порядок действий лицензирующего органа в случае выявления систематических или грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований определяется Правительством Российской Федерации.

Решение о приостановлении действия лицензии либо об аннулировании лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 243. Дополнительные условия осуществления лицензионной деятельности

В качестве места осуществления лицензируемого вида деятельности юридического лица указывается адрес места его нахождения и (или) его филиала.

Оборудование, технические средства, в том числе средства измерений, необходимые для осуществления лицензируемых видов деятельности, соискатель лицензии, лицензиат обязаны иметь на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, по месту (местам) осуществления лицензируемых видов деятельности, в том числе по месту осуществления временных работ.

О выполняемых работах, оказываемых услугах, составляющих лицензируемый вид деятельности, лицензиат обязан уведомлять лицензирующий орган путем направления соответствующей информации в порядке, установленном положением о лицензировании конкретного вида деятельности.

Лицензиат подтверждает соблюдение лицензионных требований путем представления в лицензирующий орган информации в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", каждые три года со дня предоставления лицензии.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; N 30, ст. 4590; N 43, ст. 5971; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11, 72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4342; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 35; N 31, ст. 4838; N 45, ст. 6841; 2019, N 16, ст. 1817; N 30, ст. 4142; N 31, ст. 4457; N 52, ст. 7799; 2020, N 31, ст. 5029; 2021, N 18, ст. 3067, 3072) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

9) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.";

2) часть 62 статьи 22 признать утратившей силу.

Статья 3

Установить, что положения статьи 243 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" применяются в отношении лицензиатов, осуществляющих деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры и (или) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с учетом следующих особенностей:

1) лицензиаты, которым лицензии предоставлены до 1 января 2012 года, должны представить в лицензирующий орган информацию, предусмотренную частью четвертой статьи 243 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в течение первого года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

2) лицензиаты, которым лицензии предоставлены в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года включительно, должны представить в лицензирующий орган информацию, предусмотренную частью четвертой статьи 243 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в течение второго года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

3) лицензиаты, которым лицензии предоставлены начиная с 1 января 2016 года, должны представить в лицензирующий орган информацию, предусмотренную частью четвертой статьи 243 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в течение третьего года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в случае, если в течение этого года или ранее истекло три года и более с даты выдачи лицензии.

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта "а" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Подпункт "а" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин