Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 169-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статью 8 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Подпункт 1 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2002, N 12, ст. 1093; 2010, N 30, ст. 3995; 2011, N 30, ст. 4587; 2013, N 52, ст. 6978; 2014, N 48, ст. 6639) дополнить словами ", и (или) религиозных организаций, входящих в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, структуры которой действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения такой религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, на основании письменного согласия указанной централизованной религиозной организации".

Статья 2

Пункт 5 статьи 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 50, ст. 4855; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 14, ст. 2020; N 29, ст. 4387; 2021, N 15, ст. 2435) изложить в следующей редакции:

"5. Официальное наименование "Российская Федерация" или "Россия", а также слова, производные от этого наименования, используются без разрешения, выдаваемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в наименованиях централизованных религиозных организаций, структуры которых действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения такой религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, и (или) религиозных организаций, входящих в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, структуры которой действовали на территории Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения такой религиозной организации с заявлением о государственной регистрации, на основании письменного согласия указанной централизованной организации.".

Президент Российской Федерации В. Путин