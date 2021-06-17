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17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 171-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности""

Дата подписания 11 июня 2021 г.
Опубликован 17 июня 2021 г.

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в статью 7 Федерального закона от 12 января 1996 года N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 148; 2014, N 52, ст. 7555) следующие изменения:

1) в пункте 1 второе предложение изложить в следующей редакции: "Уставы первичных профсоюзных организаций, иных профсоюзных организаций, входящих в структуру общероссийских, межрегиональных профсоюзов, не должны противоречить уставам соответствующих профсоюзов.";

2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Уставы общероссийских, межрегиональных объединений (ассоциаций) профсоюзов могут содержать положения о непротиворечии их уставам положений уставов территориальных, межрегиональных объединений (ассоциаций) организаций профсоюзов, входящих в состав соответствующих общероссийских, межрегиональных объединений (ассоциаций) профсоюзов.".

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль