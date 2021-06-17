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17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 172-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обороне""

Дата подписания 11 июня 2021 г.
Опубликован 17 июня 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон об обороне (ред. от 05.04.2011)

Принят Государственной Думой 1 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 23, ст. 2750; 2013, N 14, ст. 1663) следующие изменения:

1) подпункт 11 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"11) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну в области обороны и служебную тайну в области обороны;";

2) раздел I дополнить статьей 31 следующего содержания:

"Статья 31. Служебная тайна в области обороны

1. Служебную тайну в области обороны составляют сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами государственной власти Российской Федерации, функций органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями по организации и выполнению мероприятий в области обороны, распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий.

2. Перечень сведений, отнесенных к служебной тайне в области обороны, содержит не отнесенные в установленном порядке к государственной тайне и не являющиеся общедоступными сведения о мероприятиях в области обороны, определенных статьей 2 настоящего Федерального закона.

3. Право на отнесение информации к сведениям, составляющим служебную тайну в области обороны, и определение перечней сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны (далее - перечень), а также их утверждение принадлежит руководителям федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (при наличии такой информации). Указанные перечни подлежат опубликованию в открытом доступе.

4. Основанием для отнесения сведений к служебной тайне в области обороны является их соответствие перечням сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны, утвержденным руководителями федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

5. Порядок обращения со сведениями, составляющими служебную тайну в области обороны, определяется Правительством Российской Федерации.

6. Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению.

7. Лица, получившие доступ к информации, содержащей сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, обязаны соблюдать конфиденциальность такой информации и не разглашать указанные сведения без согласия соответствующих органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, предоставивших данные сведения.

8. Лица, допустившие разглашение сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, получившие доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.".

Президент Российской Федерации В. Путин