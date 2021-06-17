Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 173-ФЗ "О внесении изменения в статью 12 Закона Российской Федерации "О Государственной границе Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 25 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в статью 12 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 594; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1861; 1996, N 50, ст. 5610; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763; 2007, N 1, ст. 29; 2011, N 17, ст. 2313) изменение, дополнив ее частью пятой следующего содержания:

"Нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание пунктов пропуска через Государственную границу утверждаются Правительством Российской Федерации. Установление классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию пунктов пропуска через Государственную границу осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации и мест пересечения Государственной границы Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин