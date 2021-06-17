Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 174-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации""

Новости

Российский рубль крепнет на фоне переговоров в Женеве 19:31
Путин: РФ и США понимают друг друга, когда речь идет о "красных линиях" 19:31
Президенты РФ и США договорились о начале консультаций по вопросам кибербезопасности 19:26
Путин рассказал о "единственном обязательстве РФ по Украине" 19:16
Юристы рассказали о последствиях отказа от обязательной вакцинации 19:09
Фернандес избежал травмы позвоночника 19:04
Посольство РФ призвало Сухуми обеспечить безопасность российских туристов 18:52
Бизнес-омбудсмен выступил против штрафов за невакцинированных сотрудников 18:41
В Кузбассе ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан 18:39
Создан робот для обучения врачей 18:25
Водитель автобуса, сбивший в Химках насмерть ребенка, взят под стражу 18:19
Задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников 18:04
Новая Toyota Tundra сменит V8 на новый мотор iForce Max 17:57
Политолог Дмитрий Орлов отметил постепенное усиление "экологического акцента" в политике столичных властей 17:47
Пушков поиронизировал над заявившим о создании мощной армии Зеленским 17:41
Миронов обозначил приоритеты фракции в следующем созыве Госдумы 17:30
В Нижегородской области возвращают ограничения по коронавирусу 17:25
Футболист сборной России Фернандес мог травмировать позвоночник 17:25
Власти Москвы озвучили размер штрафов за нарушения обязательной вакцинации 17:21
Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе 17:15
1418 свечей зажгут в полночь 22 июня у Музея Победы 17:12
В Москве с 1 июля заработает сервис для контроля вакцинации 17:12
Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" для россиян 17:06
В Воронежской области отменены массовые мероприятия из-за COVID-19 17:05
Сборная России ведет в счете после первого тайма матча с финнами 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 174-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации""

Дата подписания 11 июня 2021 г.
Опубликован 17 июня 2021 г.
Вступает в силу 1 сентября 2021 г.

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6043; 2012, N 43, ст. 5784; 2013, N 27, ст. 3463; N 30, ст. 4084; 2017, N 14, ст. 1997; 2018, N 17, ст. 2423; 2021, N 1, ст. 39) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 5 после слова "административные" дополнить словами "и иные";

2) часть 3 статьи 6 после слов "место для ответов на них," дополнить словами "иных данных, передача которых предусмотрена положениями настоящего Федерального закона,", после слов "на территории Российской Федерации)," дополнить словами "и иных данных";

3) в статье 8:

а) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В целях ведения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти реестра групп предприятий держатели реестров акционеров акционерных обществ ежегодно до 5 июля предоставляют в указанный орган сведения, содержащие перечень акционеров - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и долей их участия в уставном капитале акционерных обществ, сведения, которые позволяют идентифицировать указанных акционеров, а также сведения о суммарных долях участия иных акционеров в уставном капитале акционерных обществ. Сведения формируются держателями реестров акционеров акционерных обществ на основании последнего составленного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Правила ведения реестра групп предприятий, определяющие в том числе порядок формирования реестра, предоставления сведений и состав сведений, которые позволяют идентифицировать акционеров - юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также взаимодействия уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти и держателей реестров акционеров акционерных обществ устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Юридические лица, указанные в реестре групп предприятий в качестве головных организаций, предоставляют данные об инвестиционной деятельности юридических лиц, входящих в эти группы, за исключением первичных статистических данных, предоставляемых Банку России в соответствии с частью 10 настоящей статьи, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, определяющий состав таких сведений и сроки их предоставления, в составе формы федерального статистического наблюдения. Критерии отнесения юридических лиц к группам предприятий и к головным организациям, порядок уведомления юридических лиц - головных организаций о внесении соответствующих сведений о них в реестр групп предприятий устанавливаются Правительством Российской Федерации в правилах ведения реестра групп предприятий.".

Статье 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

2. Установить, что в 2021 году сведения, указанные в части 51 статьи 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации", предоставляются держателями реестров акционеров акционерных обществ до 10 сентября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин