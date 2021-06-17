Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 25 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6977; 2014, N 26, ст. 3366; 2018, N 31, ст. 4851) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"2) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, привлекаемых контрольными (надзорными) органами к осуществлению контрольных (надзорных) мероприятий в целях государственного контроля (надзора), муниципального контроля;";

2) в статье 4:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) схема аккредитации - совокупность правил и процедур, применяемых при оценке соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в соответствующей сфере деятельности в рамках заявленной или определенной области аккредитации. Схема аккредитации для сферы деятельности заявителя, аккредитованного лица разрабатывается и принимается национальным органом по аккредитации;";

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) выездная оценка соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации (далее также - выездная оценка) - мероприятия, включающие в себя выездную экспертизу соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также выездные мероприятия по оценке соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, которые осуществляются должностными лицами национального органа по аккредитации по месту или местам осуществления заявителем, аккредитованным лицом деятельности в заявленной или определенной области аккредитации и (или) на территории лица, имеющего намерение заключить договор с заявителем на выполнение работ и (или) оказание услуг, или лица, заключившего договор с аккредитованным лицом на выполнение работ и (или) оказание услуг (далее - выездные мероприятия, осуществляемые должностными лицами национального органа по аккредитации). В случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, выездная оценка соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации может проводиться дистанционно с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- и видео-конференц-связи (далее - удаленная оценка);";

в) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) свидетельская оценка - наблюдение за выполнением заявителем, аккредитованным лицом работ и (или) оказанием ими услуг в соответствии с заявленной или определенной областью аккредитации, осуществляемое экспертной группой, сформированной национальным органом по аккредитации, в рамках выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и (или) должностными лицами национального органа по аккредитации в рамках выездных мероприятий, осуществляемых должностными лицами национального органа по аккредитации. Свидетельская оценка может проводиться по месту или местам осуществления заявителем, аккредитованным лицом деятельности в заявленной или определенной области аккредитации и (или) на территории лица, имеющего намерение заключить договор с заявителем на выполнение работ и (или) оказание услуг, или лица, заключившего договор с аккредитованным лицом на выполнение работ и (или) оказание услуг (далее - заказчик). В случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, свидетельская оценка может проводиться в виде удаленной оценки;";

г) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16) выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации (далее также - выездная экспертиза) - мероприятия по обследованию заявителя, аккредитованного лица по месту или местам осуществления ими деятельности в области аккредитации и (или) на территории лица, имеющего намерение заключить договор с заявителем на выполнение работ и (или) оказание услуг, или заказчика, в том числе свидетельская оценка, которые осуществляются экспертной группой, сформированной национальным органом по аккредитации, в ходе оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и по результатам осуществления которых составляется акт выездной экспертизы или акт экспертизы. В случаях, определяемых Правительством Российской Федерации, выездная экспертиза соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации может проводиться в виде удаленной оценки;";

3) в статье 7:

а) пункт 1 после слова "документов" дополнить словами "и сведений";

б) в пункте 3 слова "заявления о сокращении области аккредитации," исключить, дополнить словами ", порядка их заполнения, а также перечней прилагаемых к указанным заявлениям документов, сведений и требований к ним";

в) пункт 10 дополнить словами ", порядка формирования экспертной группы, в том числе случаев обязательного включения в состав экспертной группы эксперта по аккредитации и (или) технических экспертов, для которых подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное государственное учреждение является основным местом работы или с которыми оно осуществляет взаимодействие в соответствии с частью 8 статьи 14 настоящего Федерального закона";

г) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121) утверждение форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, а также порядка их заполнения;";

д) в пункте 13 слова "проведения проверки" заменить словом "рассмотрения", дополнить словами ", в котором в том числе устанавливаются сроки и предмет рассмотрения, основания для несогласия национального органа по аккредитации с выводами, содержащимися в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы, порядок принятия решений по результатам рассмотрения и оспаривания таких решений";

4) в статье 8:

а) пункт 2 части 1 после слова "контроля" дополнить словом "(надзора)";

б) в части 11 слова "в частях 28, 30 статьи 17, части 19 статьи 24" заменить словами "в части 8 статьи 17, части 10 статьи 24";

в) часть 2 признать утратившей силу;

г) в части 21 слова "мероприятий по федеральному государственному контролю за деятельностью аккредитованных лиц, осуществляемых без взаимодействия с аккредитованными лицами, систематическому наблюдению за исполнением аккредитованными лицами указанных требований, анализу и прогнозированию исполнения указанных требований" заменить словами "контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц";

д) в части 5:

абзац первый после слова "контролю" дополнить словом "(надзору)";

в пункте 1 слова "приказа о проведении выездной проверки" заменить словами "решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) осуществлять иные действия, предусмотренные программой выездной оценки, решением о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и принятых в соответствии с указанным Федеральным законом нормативных правовых актов Российской Федерации.";

е) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Выездные мероприятия, осуществляемые должностными лицами национального органа по аккредитации, в том числе свидетельская оценка, и необходимость осуществления таких мероприятий определяются на основании методики, утверждаемой национальным органом по аккредитации, с учетом области аккредитации заявителя, аккредитованного лица, места или мест осуществления ими деятельности в области аккредитации, состава экспертной группы, проводящей экспертизу соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, наличия выявленных ранее фактов нарушения аккредитованным лицом требований законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, результатов анализа сведений, представленных аккредитованным лицом в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, результатов контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц, а также иных факторов, влияющих на обеспечение компетентности заявителя, аккредитованного лица в определенной области аккредитации и обеспечивающих предотвращение нарушения требований законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц.";

5) в статье 10:

а) в части 4 слова "федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)" заменить словами "контрольных (надзорных) органов";

б) в части 5 слова "федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора)" заменить словами "контрольных (надзорных) органов";

6) в статье 11:

а) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Эксперт по аккредитации, технические эксперты, включенные в состав экспертной группы, вправе применять средства аудио-, фото- и видеофиксации и иные технические средства в целях проведения оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в определенной области аккредитации в соответствии с программой выездной оценки с соблюдением требований части 8 настоящей статьи.";

б) часть 6 дополнить словами "и обеспечению единства измерений";

в) в части 81 слова "эксперта по аккредитации" исключить, после слов "экспертами по аккредитации" дополнить словами ", техническими экспертами";

7) в статье 13:

а) в части 1:

в пункте 11 слова "по оценке соответствия" исключить;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) предоставлять по запросам национального органа по аккредитации документы и сведения в электронной форме, включая электронные документы и (или) электронные образы документов, которые свидетельствуют о компетентности аккредитованных лиц и об их соответствии критериям аккредитации (с учетом требований законодательства Российской Федерации к предоставлению сведений, составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа), в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения запроса;";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) своевременно представлять на безвозмездной основе в национальный орган по аккредитации с использованием федеральной государственной информационной системы в области аккредитации документы и сведения о своей деятельности, в том числе об изменениях состава своих работников и их компетентности, изменениях технической оснащенности, состав, порядок и сроки представления которых установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области аккредитации (за пользование федеральной государственной информационной системой в области аккредитации плата не взимается, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 25 настоящего Федерального закона);";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) уведомлять национальный орган по аккредитации о прекращении своей деятельности в качестве аккредитованных лиц с указанием о принятых решениях в отношении действия документов об оценке соответствия, которые были выданы или зарегистрированы в период действия аккредитации и срок действия которых не истек, не позднее чем за двадцать рабочих дней до дня представления аккредитованным лицом в национальный орган по аккредитации заявления о прекращении деятельности в области аккредитации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона;";

дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32) уведомлять заказчиков в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о прекращении своей деятельности в качестве аккредитованных лиц, в том числе в целях принятия заказчиками решения о передаче сертификатов соответствия на серийно выпускаемую продукцию для проведения периодической оценки сертифицированной продукции в другой аккредитованный орган по сертификации;";

б) в пункте 2 части 2 слова "в области аккредитации" заменить словами "в области аккредитации, и в соответствии с политикой его использования, принимаемой национальным органом по аккредитации. Использование аккредитованным лицом указанного знака с нарушением установленного порядка и политики его использования является основанием для приостановления действия аккредитации";

в) в части 8 слова "статьей 16" заменить словами "статьей 17";

8) пункт 4 части 1 статьи 14 дополнить словами ", включая информацию о размере платы за проведение экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, за оценку устранения несоответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации";

9) в статье 15:

а) наименование дополнить словами ", оценка устранения заявителем, аккредитованным лицом выявленных несоответствий критериям аккредитации";

б) часть 1 после слова "аккредитации" дополнить словами ", оценка устранения заявителем, аккредитованным лицом выявленных несоответствий критериям аккредитации";

в) часть 2 после слов "критериям аккредитации," дополнить словами "оценки устранения заявителем, аккредитованным лицом выявленных несоответствий критериям аккредитации,";

г) часть 3 после слов "критериям аккредитации" дополнить словами ", оценки устранения заявителем, аккредитованным лицом выявленных несоответствий критериям аккредитации";

д) часть 4 после слов "критериям аккредитации" дополнить словами ", оценки устранения заявителем, аккредитованным лицом выявленных несоответствий критериям аккредитации";

10) статью 16 признать утратившей силу;

11) статью 17 изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Порядок осуществления аккредитации

1. Для аккредитации заявитель представляет в национальный орган по аккредитации заявление об аккредитации и прилагаемые к нему документы в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) руководителя юридического лица или лица, которое в силу федерального закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, либо индивидуального предпринимателя.

2. Заявители, аккредитованные лица, в отношении которых прекращено осуществление процедур аккредитации, расширения области аккредитации на основании заявления, представленного в национальный орган по аккредитации после осуществления отбора эксперта по аккредитации, который является руководителем экспертной группы, вправе обратиться с заявлениями об аккредитации, о расширении области аккредитации в национальный орган по аккредитации не ранее чем по истечении шести месяцев со дня представления заявления о прекращении осуществления соответствующей процедуры.

3. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок осуществления аккредитации, которым в том числе предусматриваются порядок подачи и рассмотрения заявления об аккредитации и прилагаемых к нему документов, основания для возврата заявления об аккредитации без рассмотрения, порядок прекращения осуществления процедур аккредитации заявителя на основании его заявления, порядок проведения оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, порядок применения схем аккредитации, порядок формирования и утверждения программы выездной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, включая случаи проведения удаленной оценки и случаи и порядок проведения свидетельской оценки.

4. Общий срок осуществления аккредитации, в том числе общий срок проведения документарной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации и общий срок проведения выездной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, а также сроки отдельных административных процедур при осуществлении аккредитации, не установленные настоящим Федеральным законом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Оценка соответствия заявителя критериям аккредитации основывается на принципах законности, защиты прав юридического лица и индивидуального предпринимателя, независимости, беспристрастности и компетентности экспертов по аккредитации и технических экспертов, объективности, всесторонности и полноты такой оценки, ответственности экспертов по аккредитации и технических экспертов за проведение и качество такой оценки.

6. Заявитель обязан предоставить лицам, участвующим в выездной оценке соответствия заявителя критериям аккредитации, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной оценки соответствия заявителя критериям аккредитации, а также обеспечить доступ указанных лиц на территорию, в используемые заявителем в рамках заявленной области аккредитации здания, строения, сооружения, помещения, к используемым заявителем в рамках заявленной области аккредитации оборудованию, веществам и материалам. Неисполнение заявителем этой обязанности влечет за собой признание заявителя не соответствующим критериям аккредитации и отказ в аккредитации.

7. В случае, если в соответствии с порядком осуществления аккредитации, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, в программу выездной оценки включена свидетельская оценка, проводимая на территории лица, имеющего намерение заключить договор с заявителем на выполнение работ и (или) оказание услуг, заявитель обязан посредством согласования с указанным лицом обеспечить условия доступа лиц, участвующих в выездной оценке соответствия заявителя критериям аккредитации, на такую территорию в целях наблюдения за выполнением заявителем работ и (или) оказанием услуг. В этих целях заявитель при необходимости заключает с лицом, имеющим намерение заключить договор с заявителем на выполнение работ и (или) оказание услуг, договор, содержащий условие о предоставлении соответствующего доступа лицам, участвующим в выездной оценке соответствия заявителя критериям аккредитации, на территорию лица, имеющего намерение заключить договор с заявителем на выполнение работ и (или) оказание услуг. Порядок организации и проведения свидетельской оценки в случае обоснованной заявителем невозможности предоставления доступа лицам, участвующим в выездной оценке соответствия заявителя критериям аккредитации, на территорию лица, имеющего намерение заключить договор с заявителем на выполнение работ и (или) оказание услуг, определяется в соответствии с порядком осуществления аккредитации, предусмотренным частью 3 настоящей статьи.

8. Национальный орган по аккредитации по результатам оценки соответствия заявителя критериям аккредитации и рассмотрения акта выездной экспертизы принимает решение:

1) об аккредитации заявителя (в случае соответствия заявителя критериям аккредитации);

2) об отказе в аккредитации (в случае, если выявленные несоответствия относятся к перечню несоответствий, влекущих за собой отказ в аккредитации);

3) о приостановлении осуществления аккредитации (в случае, если выявленные несоответствия заявителя критериям аккредитации не относятся к перечню, указанному в пункте 2 настоящей части).";

12) в части 4 статьи 18:

а) в пункте 4 слова "в случаях, предусмотренных частями 17 и 29 статьи 17 настоящего Федерального закона" заменить словами "в случае принятия национальным органом по аккредитации решения о приостановлении осуществления аккредитации для устранения заявителем несоответствий критериям аккредитации, выявленных по результатам рассмотрения экспертного заключения, акта выездной экспертизы";

б) в пункте 6 слова "осуществляемых должностными лицами национального органа по аккредитации мероприятий по оценке соответствия заявителя критериям аккредитации по месту или местам осуществления им деятельности в области аккредитации" заменить словами "выездных мероприятий, осуществляемых должностными лицами национального органа по аккредитации";

в) в пункте 11 слова "частью 92 статьи 16" заменить словами "частью 2 статьи 17";

13) в статье 21:

а) в пункте 7 части 1 слова "с частью 3" заменить словами "с частью 4";

б) часть 3 признать утратившей силу;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Внесение изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотренные пунктами 7 и 8 части 1 настоящей статьи, осуществляется аккредитованным лицом, национальным органом по аккредитации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Аккредитованное лицо, изменившее место или места осуществления деятельности, не вправе осуществлять деятельность в области аккредитации на новом месте или новых местах без внесения соответствующих изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц.";

14) в статье 22:

а) в части 1:

в пункте 8 слова "частью 19" заменить словами "частью 10";

в пункте 9 слова "частью 7 статьи 27" заменить словами "статьей 27";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Аккредитованное лицо, имеющее намерение прекратить деятельность в области аккредитации в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи, уведомляет национальный орган по аккредитации о таком намерении в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона. Не ранее чем по истечении двадцати рабочих дней и не позднее чем по истечении тридцати рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления указанное аккредитованное лицо представляет в национальный орган по аккредитации заявление о прекращении деятельности в области аккредитации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя юридического лица или лица, которое в силу федерального закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, либо индивидуального предпринимателя. Порядок рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении деятельности в области аккредитации, порядок и основания принятия национальным органом по аккредитации решения о прекращении действия аккредитации, в том числе сроки принятия такого решения, устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом пунктов 3, 31 и 32 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона. В случае, если на момент поступления в национальный орган по аккредитации заявления аккредитованного лица о прекращении деятельности в области аккредитации в отношении указанного аккредитованного лица проводятся внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, решение о прекращении действия аккредитации может быть принято только после завершения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении аккредитованного лица с учетом результатов проверки исполнения выданного предписания (в случаях выдачи такого предписания в соответствии с настоящим Федеральным законом).";

в) части 3 и 4 признать утратившими силу;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановление, возобновление, прекращение действия документов об оценке соответствия, выданных аккредитованными лицами, действие аккредитации которых прекращено, и признание таких документов недействительными осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.";

15) в статье 23:

а) в части 1:

пункт 1 после слова "контроля" дополнить словом "(надзора)";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) неоднократного в течение одного года непредставления в национальный орган по аккредитации в установленный срок документов и сведений о своей деятельности или неоднократного в течение одного года представления недостоверных документов и сведений о своей деятельности;";

в пункте 4 слова "части 19" заменить словами "части 10";

в пункте 5 слова "части 19" заменить словами "части 10";

в пункте 6 слова "в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 27 настоящего Федерального закона" заменить словами "по результатам контрольного (надзорного) мероприятия";

в пункте 7 слова "частью 6" заменить словами "частью 15";

дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:

"8) непредставления аккредитованным лицом в национальный орган по аккредитации в установленные сроки ответа, предусмотренного пунктом 11 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона, или документов и сведений, предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона;

9) использования аккредитованным лицом знака национальной системы аккредитации, указанного в пункте 2 части 2 статьи 13 настоящего Федерального закона, с нарушением установленных порядка и политики его использования.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Решение о возобновлении действия аккредитации, приостановленной по основанию, указанному в пункте 8 части 1 настоящей статьи, принимается национальным органом по аккредитации в течение пяти рабочих дней с даты поступления от аккредитованного лица в национальный орган по аккредитации ответа или документов и сведений, предусмотренных пунктами 11 и 12 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона.";

в) в части 6 слова "внеплановой проверки" заменить словами "внепланового контрольного (надзорного) мероприятия";

г) пункт 2 части 7 изложить в следующей редакции:

"2) внесения аккредитованным лицом в реестр аккредитованных лиц сведений о сокращении области аккредитации.";

д) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Сокращение области аккредитации в соответствии с пунктом 2 части 7 настоящей статьи осуществляется аккредитованным лицом посредством использования федеральной государственной информационной системы в области аккредитации путем внесения в реестр аккредитованных лиц сведений о сокращении области аккредитации. В период прохождения аккредитованным лицом процедуры подтверждения компетентности сокращение области аккредитации такого аккредитованного лица не допускается.";

е) части 9 и 10 признать утратившими силу;

ж) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Аккредитованное лицо, в отношении которого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц национальным органом по аккредитации принято решение о сокращении области аккредитации, или аккредитованное лицо, которое сократило область аккредитации (в случае, если действие аккредитации на дату внесения аккредитованным лицом в реестр аккредитованных лиц сведений о сокращении области аккредитации было приостановлено в сокращенной части области аккредитации), вправе обратиться в национальный орган по аккредитации с заявлением о расширении области аккредитации в целях получения аккредитации на область аккредитации, аналогичную сокращенной, не ранее чем по истечении двух лет со дня принятия такого решения или со дня внесения аккредитованным лицом в реестр аккредитованных лиц указанных сведений.";

з) в части 14 цифры "16-18" заменить словами "17 и 18";

16) статью 24 изложить в следующей редакции:

"Статья 24. Подтверждение компетентности аккредитованных лиц

1. Аккредитованное лицо обязано проходить процедуру подтверждения компетентности в следующие сроки:

1) в течение первого года со дня аккредитации;

2) не реже чем один раз в два года начиная со дня прохождения предыдущей процедуры подтверждения компетентности;

3) каждые пять лет со дня аккредитации.

2. В случае, если срок прохождения процедуры подтверждения компетентности, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, наступает ранее чем через один год после процедуры, предусмотренной пунктом 2 части 1 настоящей статьи, в сроки процедуры, предусмотренной пунктом 2 части 1 настоящей статьи, проводится процедура, предусмотренная пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

3. Общий срок процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе общий срок проведения документарной оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации и общий срок проведения выездной оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроки отдельных административных процедур подтверждения компетентности аккредитованного лица, не установленные настоящим Федеральным законом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Решение о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица принимается на основании заявления аккредитованного лица.

5. Правительством Российской Федерации устанавливается порядок проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, которым в том числе предусматриваются порядок подачи и рассмотрения заявления аккредитованного лица о проведении процедуры подтверждения компетентности и прилагаемых к нему документов, основания для возврата заявления без рассмотрения, порядок прекращения осуществления процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица на основании его заявления, порядок проведения оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, порядок применения схем аккредитации, порядок формирования и утверждения программы выездной оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, включая случаи проведения удаленной оценки и случаи и порядок проведения свидетельской оценки.

6. Аккредитованное лицо вместе с прохождением процедуры подтверждения его компетентности вправе пройти процедуру расширения области аккредитации, изменения места или мест осуществления деятельности, актуализации области аккредитации при указании об этом в заявлении о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица и приложении к нему документов в соответствии со статьей 17 настоящего Федерального закона. При этом оценка соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации осуществляется в соответствии с настоящей статьей и проводится одной экспертной группой.

7. По итогам прохождения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица решение принимается национальным органом по аккредитации в соответствии с частью 10 настоящей статьи, по итогам расширения области аккредитации - в соответствии с частью 8 статьи 17 настоящего Федерального закона. В случае, если аккредитованное лицо при прохождении процедуры подтверждения его компетентности изменяет место или места осуществления деятельности, сведения о новом месте или новых местах осуществления деятельности аккредитованного лица вносятся в реестр аккредитованных лиц в течение трех рабочих дней со дня принятия национальным органом по аккредитации одного из решений, предусмотренных частью 10 настоящей статьи.

8. Аккредитованное лицо обязано предоставить лицам, участвующим в выездной оценке соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной оценки, а также обеспечить доступ указанных лиц на территорию, в используемые аккредитованным лицом при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым аккредитованным лицом оборудованию, веществам и материалам. Неисполнение аккредитованным лицом этой обязанности влечет за собой признание аккредитованного лица не соответствующим критериям аккредитации и приостановление действия аккредитации в отношении всей области аккредитации.

9. В случае, если в соответствии с порядком проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, предусмотренным частью 5 настоящей статьи, в программу выездной оценки включена свидетельская оценка, проводимая на территории заказчика, аккредитованное лицо обязано посредством согласования с заказчиком обеспечить условия доступа лиц, участвующих в выездной оценке соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, на такую территорию в целях наблюдения за выполнением аккредитованным лицом работ и (или) оказанием услуг. В этих целях аккредитованное лицо при необходимости заключает с заказчиком договор, содержащий условие о предоставлении доступа лицам, участвующим в выездной оценке соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, на территорию заказчика. Порядок организации и проведения свидетельской оценки в случае обоснованной аккредитованным лицом невозможности предоставления доступа лицам, участвующим в выездной оценке соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации, на территорию заказчика определяется в соответствии с порядком проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, предусмотренным частью 5 настоящей статьи. Уклонение или отказ аккредитованного лица от проведения свидетельской оценки в установленном порядке влечет за собой признание аккредитованного лица не соответствующим критериям аккредитации и приостановление действия аккредитации в отношении всей области аккредитации.

10. Национальный орган по аккредитации по результатам проведения оценки соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации и рассмотрения акта экспертизы принимает решение:

1) о подтверждении компетентности аккредитованного лица и внесении соответствующих сведений в реестр аккредитованных лиц в случае установления соответствия аккредитованного лица критериям аккредитации;

2) о приостановлении действия аккредитации в отношении всей области аккредитации или определенной части области аккредитации и направлении перечня несоответствий критериям аккредитации с указанием срока их устранения аккредитованному лицу в случае, если выявленное несоответствие аккредитованного лица критериям аккредитации относится к перечню несоответствий, влекущих за собой приостановление действия аккредитации;

3) о направлении перечня несоответствий аккредитованного лица критериям аккредитации с указанием срока их устранения аккредитованному лицу в случае, если выявленное несоответствие аккредитованного лица критериям аккредитации не относится к перечню несоответствий, влекущих за собой приостановление действия аккредитации.";

17) в статье 25:

а) часть 1 после слов "хранения и передачи" дополнить словами "документов и";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральная государственная информационная система в области аккредитации содержит следующую информацию:

1) реестр аккредитованных лиц;

2) реестр экспертов по аккредитации;

3) реестр экспертных организаций;

4) реестр технических экспертов;

5) реестры документов об оценке соответствия, выдаваемых аккредитованными лицами, полномочия по организации формирования и ведения которых возложены на национальный орган по аккредитации;

6) единый реестр экспертов-аудиторов;

7) документы и сведения о деятельности аккредитованных лиц, предусмотренные пунктом 2 части 1 статьи 13 настоящего Федерального закона;

8) иные реестры, полномочия по организации формирования и ведения, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, по формированию и ведению которых возложены на национальный орган по аккредитации.";

в) в части 3:

в пункте 2 слова ", органов местного самоуправления, юридических лиц, физических лиц (далее - заинтересованные лица)" заменить словами "в рамках единой системы межведомственного электронного взаимодействия";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) предоставления по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, физических лиц (далее - заинтересованные лица) с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в виде выписки в форме электронного документа (в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, с законодательством Российской Федерации в области персональных данных).";

18) пункт 8 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:

"8) основания и даты проведения контрольных (надзорных) мероприятий, реквизиты актов, составленных по результатам проведенных контрольных (надзорных) мероприятий;";

19) статью 27 изложить в следующей редакции:

"Статья 27. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных лиц

1. Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью аккредитованных лиц осуществляется национальным органом по аккредитации.

2. Предметом федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований к деятельности аккредитованных лиц и к результатам деятельности аккредитованных лиц, установленных законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, документами в области стандартизации и иными документами, устанавливающими требования к осуществлению деятельности в области аккредитации, актами, составляющими право Евразийского экономического союза, устанавливающими требования к осуществлению деятельности в области аккредитации, а также требований международных стандартов в сфере аккредитации и документов международных организаций по аккредитации, предусмотренных условиями соглашений и (или) договоренностей, заключаемых национальным органом по аккредитации с органами по аккредитации иностранных государств, международными организациями по аккредитации и иными действующими в сфере оценки соответствия иностранными организациями.

3. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережения;

4) самообследование.

4. Организация и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

5. Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью аккредитованных лиц утверждается Правительством Российской Федерации.

6. Полномочия национального органа по аккредитации по проведению профилактических мероприятий в части самообследования, а также полномочия по проведению контрольных (надзорных) мероприятий в части наблюдения за соблюдением обязательных требований аккредитованными лицами возлагаются на подведомственное национальному органу по аккредитации федеральное государственное учреждение.

7. Национальный орган по аккредитации привлекает к профилактическим мероприятиям и контрольным (надзорным) мероприятиям иные органы власти на основании заключенных соглашений. Порядок организации мероприятий при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц и привлечения иных органов власти к таким мероприятиям определяется положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью аккредитованных лиц.

8. В ходе осуществления федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц национальный орган по аккредитации в случае необходимости может привлекать для совершения отдельных контрольных (надзорных) действий специалистов, являющихся работниками подведомственного национальному органу по аккредитации федерального государственного учреждения, или специалистов, с которыми указанное учреждение осуществляет взаимодействие в соответствии с частью 8 статьи 14 настоящего Федерального закона, в порядке, предусмотренном положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью аккредитованных лиц.

9. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц не проводятся.

10. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий в том числе может являться поступление от контролируемого лица в контрольный (надзорный) орган информации об устранении выявленных в рамках процедуры подтверждения компетентности несоответствий критериям аккредитации.

11. Национальный орган по аккредитации по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий вправе принять в том числе следующие решения:

1) о приостановлении действия аккредитации (в отношении всей области аккредитации или ее части), о возобновлении действия аккредитации, о сокращении области аккредитации, о прекращении действия аккредитации;

2) о приостановлении, возобновлении, прекращении результатов деятельности аккредитованного лица, признании недействительными результатов такой деятельности.

12. Национальный орган по аккредитации вправе принять решения, предусмотренные пунктом 2 части 11 настоящей статьи, в следующих случаях:

1) неисполнение аккредитованным лицом (или лицом, чья аккредитация была прекращена) решения контрольного (надзорного) органа о приостановлении, возобновлении, прекращении результатов своей деятельности аккредитованным лицом или признании недействительными результатов своей деятельности в качестве аккредитованного лица;

2) прекращение действия аккредитации, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия установлены факты, указанные в пункте 8 части 1 статьи 22 настоящего Федерального закона;

3) иные случаи, которые могут быть установлены Правительством Российской Федерации в положении о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью аккредитованных лиц.

13. Если период, в который информация о результатах деятельности аккредитованного лица вносилась в реестры сертификатов соответствия, и (или) реестры деклараций о соответствии, и (или) реестры протоколов испытаний (исследований) и измерений, и (или) реестры иных документов об оценке соответствия, достоверно установить невозможно, решение о приостановлении, возобновлении, прекращении результатов деятельности аккредитованного лица, признании недействительными результатов такой деятельности принимается национальным органом по аккредитации в отношении результатов такой деятельности за период со дня завершения предшествующих процедуры аккредитации, процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица или осуществления контрольного (надзорного) мероприятия (в зависимости от того, что наступило позднее), по результатам которых не было выявлено случаев, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, до дня принятия национальным органом по аккредитации соответствующего решения о приостановлении, возобновлении, прекращении результатов деятельности аккредитованного лица, признании недействительными результатов такой деятельности.

14. Решение, предусмотренное пунктом 2 части 11 настоящей статьи, вносится национальным органом по аккредитации в федеральную государственную информационную систему в области аккредитации. Ответственность за убытки в случае, если они причинены третьим лицам вследствие принятия соответствующего решения, в том числе в случае, если после принятия соответствующего решения будет установлено, что работы выполнялись аккредитованным лицом в соответствии с предъявляемыми требованиями, возлагается на лицо, не исполнившее решения, принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 12 настоящей статьи.

15. В случае, если провести контрольное (надзорное) мероприятие оказалось невозможным в связи с отсутствием аккредитованного лица, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица аккредитованного лица, либо в связи с фактическим неосуществлением аккредитованным лицом деятельности, либо в связи с иными действиями (бездействием) аккредитованного лица, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица аккредитованного лица, повлекшими невозможность проведения указанного контрольного (надзорного) мероприятия, должностное лицо национального органа по аккредитации составляет акт о невозможности проведения и (или) завершения контрольного (надзорного) мероприятия с указанием причин невозможности его проведения и (или) завершения. По результатам рассмотрения такого акта национальный орган по аккредитации принимает решение о приостановлении проведения контрольных (надзорных) мероприятий и приостанавливает действие аккредитации аккредитованного лица во всей области аккредитации.

16. В случае, если аккредитованное лицо в течение двадцати рабочих дней с момента принятия национальным органом по аккредитации указанного в части 15 настоящей статьи решения не устранило причин, из-за которых проведение контрольного (надзорного) мероприятия и (или) его завершение оказались невозможными, национальный орган по аккредитации принимает решение о прекращении действия аккредитации аккредитованного лица.

17. При поступлении в срок, указанный в части 16 настоящей статьи, от аккредитованного лица ходатайства о возобновлении проведения контрольного (надзорного) мероприятия и об устранении причин, в результате которых проведение указанного контрольного (надзорного) мероприятия и (или) его завершение оказались невозможными, национальный орган по аккредитации не позднее двадцати рабочих дней с момента поступления такого ходатайства принимает решение о возобновлении проведения контрольного (надзорного) мероприятия. При этом исчисление срока его проведения начинается заново.

18. По результатам завершения указанного в частях 15-17 настоящей статьи контрольного (надзорного) мероприятия национальный орган по аккредитации принимает решение:

1) о возобновлении действия аккредитации, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия не было выявлено несоответствие деятельности аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц;

2) о возобновлении действия аккредитации и выдаче предписания об устранении выявленного нарушения, если такое нарушение не относится к перечню несоответствий, влекущих за собой приостановление действия аккредитации;

3) о прекращении действия аккредитации, если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия было выявлено нарушение, которое относится к перечню несоответствий, влекущих за собой приостановление действия аккредитации, либо если повторно совершены действия (бездействие), указанные в части 15 настоящей статьи.".

Статья 2

Внести в статью 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2005, N 30, ст. 3113; 2007, N 1, ст. 11; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4196; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4566; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43; 2016, N 27, ст. 4193, 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 32, ст. 5082; N 49, ст. 7520; 2019, N 52, ст. 7799; 2020, N 52, ст. 8582) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в абзаце первом слова "следующие документы" заменить словами "следующие документы и сведения";

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) сведения о собственной и (или) привлекаемой испытательной лаборатории (центре), которая аккредитована в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение исследований (испытаний) и измерений в целях химического и технологического контроля производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, копия договора на проведение указанных работ с привлекаемой испытательной лабораторией (центром);";

2) в пункте 14:

а) в абзаце первом слова "следующие документы" заменить словами "следующие документы и сведения";

б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) сведения о собственной и (или) привлекаемой испытательной лаборатории (центре), которая аккредитована в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение исследований (испытаний) и измерений в целях химического и технологического контроля производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, копия договора на проведение указанных работ с привлекаемой испытательной лабораторией (центром);".

Статья 3

Внести в пункт 1 статьи 29 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5140; 2009, N 29, ст. 3626; 2010, N 1, ст. 6; 2011, N 50, ст. 7351; 2016, N 15, ст. 2066; 2020, N 52, ст. 8606) следующие изменения:

1) в абзаце втором слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического союза";

2) в абзаце третьем слова "Таможенного союза" заменить словами "Евразийского экономического союза".

Статья 4

Абзацы второй и третий подпункта "б" пункта 18 статьи 1 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 460-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом регулировании" и Федеральный закон "О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 52, ст. 8606) изложить в следующей редакции:

"3. Правительством Российской Федерации до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов утверждаются и ежегодно уточняются единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, в том числе перечень документов по стандартизации, устанавливающих требования к указанной продукции, а также код указанной продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и перечень документов по стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, включая правила отбора образцов, необходимые для осуществления оценки соответствия.

Обязательное подтверждение соответствия продукции, указанной в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется в соответствии с порядком обязательного подтверждения соответствия, утверждаемым Правительством Российской Федерации.".

Статья 5

Пункт 9 статьи 1 Федерального закона от 29 июля 2018 года N 262-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 31, ст. 4851) признать утратившим силу.

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Пункт 1, подпункты "а", "в", "г" и "д" пункта 4, пункт 5, абзац третий подпункта "а" пункта 14, абзацы второй, седьмой, восьмой подпункта "а" и подпункт "в" пункта 15, пункты 18 и 19 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2021 года.

3. Подпункт "г" пункта 14 статьи 1, статьи 3 и 4 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин