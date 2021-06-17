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17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 181-ФЗ "О внесении изменений в статью 33 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации""

Дата подписания 11 июня 2021 г.
Опубликован 17 июня 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 1 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Подпункт 8 пункта 7 статьи 33 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2005, N 52, ст. 5581; 2007, N 46, ст. 5557; 2011, N 25, ст. 3534; N 45, ст. 6335; 2012, N 18, ст. 2128; 2014, N 48, ст. 6659; 2015, N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4215; 2018, N 32, ст. 5089; 2019, N 48, ст. 6739) после слова "нефтепродуктов" дополнить словами "и сжиженного природного газа".

Статья 2

Подпункт 9 пункта 4 статьи 33 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 44; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7043, 7057; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 27, ст. 3477; N 49, ст. 6352; 2014, N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 48, ст. 6659; 2015, N 1, ст. 72; N 29, ст. 4339; 2016, N 27, ст. 4183; N 52, ст. 7487; 2017, N 24, ст. 3483; N 31, ст. 4765; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 20; N 18, ст. 2574; N 32, ст. 5099; 2020, N 14, ст. 2032; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 мая 2021 года, N 0001202105260051) после слова "нефтепродуктов" дополнить словами "и сжиженного природного газа".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин