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17 июня 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 132(8483)

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 182-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации""

Опубликован 17 июня 2021 г.

Принят Государственной Думой 1 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в статью 3 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3804; 2002, N 50, ст. 4926) изменение, дополнив ее пунктом 7 следующего содержания:

"7. Порядок утверждения норм языков коренных малочисленных народов Российской Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков определяется Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации

В. Путин