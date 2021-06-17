Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 199-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 2 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в связи с принятием Федерального закона "О федеральной территории "Сириус""

Принят Государственной Думой 1 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2001, N 53, ст. 5026; 2003, N 22, ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5037; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 45, ст. 4377; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 1, ст. 31; N 18, ст. 2118; 2008, N 26, ст. 3022; N 48, ст. 5519; 2009, N 29, ст. 3632; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6155; 2010, N 31, ст. 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247; N 49, ст. 6420; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575; N 47, ст. 6611; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7014, 7070; 2012, N 14, ст. 1545; N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2866; N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4049, 4081; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5645, 5646; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4220; N 40, ст. 5315; N 45, ст. 6157; N 48, ст. 6657, 6660, 6663; 2015, N 10, ст. 1419; N 18, ст. 2616; N 24, ст. 3377; N 29, ст. 4358; 2016, N 7, ст. 920; N 18, ст. 2506, 2510; N 22, ст. 3092; N 27, ст. 4173, 4176, 4177; N 49, ст. 6842, 6844; 2017, N 47, ст. 6849; N 49, ст. 7307, 7312, 7315; 2018, N 31, ст. 4819, 4821; N 32, ст. 5093, 5095; N 45, ст. 6828; N 49, ст. 7496, 7497; N 53, ст. 8419; 2019, N 18, ст. 2225; N 31, ст. 4428; N 39, ст. 5375; 2020, N 13, ст. 1857; N 14, ст. 2000, 2032; N 48, ст. 7627; 2021, N 1, ст. 9; N 17, ст. 2886) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) наименование дополнить словами ", нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах";

б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах принимаются в соответствии с настоящим Кодексом.";

2) в статье 4:

а) наименование дополнить словами ", исполнительно-распорядительного органа федеральной территории "Сириус";

б) пункт 1 после слова "самоуправления" дополнить словами ", исполнительно-распорядительный орган федеральной территории "Сириус";

3) в статье 5:

а) в абзаце четвертом пункта 1 слова "и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований" заменить словами ", нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований, нормативные правовые акты представительного органа федеральной территории "Сириус";

б) абзац первый пункта 5 после слова "самоуправления" дополнить словами ", исполнительно-распорядительного органа федеральной территории "Сириус";

4) в пункте 3 статьи 6 слова "или исполнительный орган местного самоуправления" заменить словами ", исполнительный орган местного самоуправления или исполнительно-распорядительный орган федеральной территории "Сириус";

5) в статье 12:

а) в наименовании слова "и представительных органов муниципальных образований" заменить словами ", представительных органов муниципальных образований, представительного органа федеральной территории "Сириус";

б) в пункте 3:

абзац первый после слова "предусмотрено" дополнить словами "настоящим пунктом и";

абзац второй дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Региональные налоги, обязательные к уплате в федеральной территории "Сириус", устанавливаются, вводятся в действие и прекращают действовать в указанной территории в соответствии с настоящим Кодексом.";

в) в пункте 4:

абзац второй дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"Местные налоги и сборы в федеральной территории "Сириус" устанавливаются настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах и обязательны к уплате в указанной территории, если иное не предусмотрено пунктом 7 настоящей статьи. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать в федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах.";

абзац шестой считать абзацем седьмым и его после слова "Севастополя" дополнить словами ", представительным органом федеральной территории "Сириус";

абзац седьмой считать абзацем восьмым и его после слова "Севастополя" дополнить словами ", представительным органом федеральной территории "Сириус";

абзац восьмой считать абзацем девятым и его после слова "Севастополя" дополнить словами ", представительным органом федеральной территории "Сириус";

6) в пункте 1 статьи 16 слова "и органами местного самоуправления" заменить словами ", органами местного самоуправления, органами публичной власти федеральной территории "Сириус";

7) подпункт 2 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"2) получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, от финансовых органов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, федеральной территории "Сириус" - по вопросам применения соответственно законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах, нормативных правовых актов представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах;";

8) пункт 4 статьи 30 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории "Сириус";

9) в абзаце третьем подпункта 14 пункта 1 статьи 31 слова "и (или) муниципальному образованию" заменить словами ", муниципальному образованию и (или) федеральной территории "Сириус";

10) в статьи 342:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Финансовые органы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, федеральной территории "Сириус" дают письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам по вопросам применения соответственно законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах, нормативных правовых актов представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах.";

б) в пункте 3 слова "и муниципальных образований" заменить словами ", муниципальных образований, федеральной территории "Сириус";

11) пункт 2 статьи 53:

а) дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Налоговые ставки по региональным налогам, подлежащим взиманию в федеральной территории "Сириус", устанавливаются настоящим Кодексом. Налоговые ставки по местным налогам, подлежащим взиманию в федеральной территории "Сириус", устанавливаются нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" в пределах, установленных настоящим Кодексом.";

12) в пункте 3 статьи 56:

а) абзац второй дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

б) абзац третий дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"Льготы по региональным налогам, подлежащим взиманию в федеральной территории "Сириус", устанавливаются и отменяются настоящим Кодексом. Льготы по местным налогам, подлежащим взиманию в федеральной территории "Сириус", устанавливаются и отменяются настоящим Кодексом и (или) нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах и сборах.";

13) в статье 58:

а) абзац второй пункта 4 после слова "администрации" дополнить словами ", кассу исполнительно-распорядительного органа федеральной территории "Сириус";

б) в пункте 41:

абзац первый после слова "администрация" дополнить словами ", исполнительно-распорядительный орган федеральной территории "Сириус";

подпункт 3 после слова "администрацией" дополнить словами ", исполнительно-распорядительным органом федеральной территории "Сириус";

в) в пункте 42:

абзац первый после слова "администрацией" дополнить словами ", исполнительно-распорядительным органом федеральной территории "Сириус";

абзац второй после слова "администрации" дополнить словами ", исполнительно-распорядительного органа федеральной территории "Сириус";

г) в пункте 43:

абзац первый после слова "администрация" дополнить словами ", исполнительно-распорядительный орган федеральной территории "Сириус";

абзац второй после слова "администрацию" дополнить словами ", исполнительно-распорядительный орган федеральной территории "Сириус";

д) в пункте 44:

абзац первый после слова "администрацией" дополнить словами ", исполнительно-распорядительным органом федеральной территории "Сириус", после слова "администрации" дополнить словами ", исполнительно-распорядительному органу федеральной территории "Сириус";

абзац второй после слова "администрацию" дополнить словами ", исполнительно-распорядительный орган федеральной территории "Сириус", после слова "администрацией" дополнить словами ", исполнительно-распорядительным органом федеральной территории "Сириус";

абзац третий после слова "администрацией" дополнить словами ", исполнительно-распорядительным органом федеральной территории "Сириус";

е) абзац третий пункта 5 дополнить предложениями следующего содержания: "Порядок уплаты региональных налогов в федеральной территории "Сириус" устанавливается настоящим Кодексом. Порядок уплаты местных налогов в федеральной территории "Сириус" устанавливается нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящим Кодексом.";

14) пункт 3 статьи 59 дополнить абзацем следующего содержания:

"Нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" могут быть установлены дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам.";

15) в статье 63:

а) в пункте 1:

подпункт 2 после слова "образований" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус";

в подпункте 6 после слов "местные бюджеты" дополнить словами ", бюджет федеральной территории "Сириус", слова "и муниципальных образований" заменить словами ", муниципальных образований, федеральной территории "Сириус";

б) пункт 2 после слов "местные бюджеты" дополнить словами ", бюджет федеральной территории "Сириус", дополнить словами ", федеральной территории "Сириус";

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова "и (или) местные бюджеты" заменить словами ", местные бюджеты и (или) бюджет федеральной территории "Сириус";

дополнить абзацем следующего содержания:

"бюджет федеральной территории "Сириус", - по согласованию с финансовым органом федеральной территории "Сириус".";

16) в статье 64:

а) в пункте 51:

абзац первый после слова "самоуправления" дополнить словами ", органом публичной власти федеральной территории "Сириус";

абзац третий после слова "нужд" дополнить словами ", нужд федеральной территории "Сириус", после слова "заказчика" дополнить словами ", уполномоченного органа публичной власти федеральной территории "Сириус" в сфере закупок для обеспечения нужд федеральной территории "Сириус";

б) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" могут быть установлены дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате в федеральной территории "Сириус" местных налогов, пеней и штрафов.";

17) пункт 7 статьи 67 дополнить абзацем следующего содержания:

"Нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" о местных налогах, подлежащих уплате в федеральной территории "Сириус", могут быть установлены иные основания и условия предоставления инвестиционного налогового кредита, включая сроки действия инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита.";

18) пункт 51 статьи 83 после слова "собственности" дополнить словами "либо в собственности федеральной территории "Сириус";

19) подпункт 8 пункта 1 статьи 102 после слова "Севастополя" дополнить словами ", органам публичной власти федеральной территории "Сириус";

20) абзац первый пункта 5 статьи 1051 после слова "образований" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус";

21) абзац второй пункта 1 статьи 1054 после слов "муниципальными правовыми актами" дополнить словами ", нормативными правовыми актами федеральной территории "Сириус";

22) в подпункте 3 пункта 1 статьи 1056 слова "и органов местного самоуправления" заменить словами ", органов местного самоуправления и органов публичной власти федеральной территории "Сириус", слова "и муниципальными правовыми актами" заменить словами ", муниципальными правовыми актами и нормативными правовыми актами федеральной территории "Сириус";

23) в пункте 3 статьи 10516-1 слова "и органы местного самоуправления" заменить словами ", органы местного самоуправления, органы публичной власти федеральной территории "Сириус".

Статья 2

Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 33, ст. 3413; N 49, ст. 4554; N 53, ст. 5015, 5023; 2002, N 22, ст. 2026; N 30, ст. 3027; N 52, ст. 5138; 2003, N 1, ст. 2; N 28, ст. 2886; N 46, ст. 4435; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3231; N 34, ст. 3522, 3524; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 24, ст. 2312; N 30, ст. 3117, 3129, 3130; N 43, ст. 4350; N 52, ст. 5581; 2006, N 1, ст. 12; N 10, ст. 1065; N 23, ст. 2382; N 31, ст. 3436; N 45, ст. 4627, 4628; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 31, 39; N 21, ст. 2462, 2463; N 23, ст. 2691; N 31, ст. 3991, 4013; N 45, ст. 5417; N 49, ст. 6045, 6071; 2008, N 30, ст. 3614, 3616; N 48, ст. 5504, 5519; N 52, ст. 6218, 6219, 6236, 6237; 2009, N 1, ст. 13, 19; N 29, ст. 3582, 3598; N 48, ст. 5731, 5733, 5734, 5737; N 51, ст. 6155; N 52, ст. 6444, 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737; N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 25, ст. 3070; N 31, ст. 4186, 4198; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5756; N 48, ст. 6247, 6249; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 7; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575, 4583, 4587, 4593; N 45, ст. 6335; N 47, ст. 6608; N 48, ст. 6729, 6731; N 49, ст. 7014, 7015, 7016, 7017, 7043; N 50, ст. 7359; 2012, N 26, ст. 3447; N 27, ст. 3587; N 29, ст. 3980; N 31, ст. 4334; N 41, ст. 5526; N 49, ст. 6747, 6750; N 50, ст. 6958; N 53, ст. 7596, 7619; 2013, N 19, ст. 2321; N 23, ст. 2866, 2889; N 30, ст. 4031, 4048, 4049, 4081, 4084; N 40, ст. 5037, 5038; N 44, ст. 5645, 5646; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6335; N 52, ст. 6985; 2014, N 14, ст. 1544; N 16, ст. 1835; N 23, ст. 2938; N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4222, 4239, 4245; N 40, ст. 5315; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6157, 6159; N 48, ст. 6647, 6657, 6660, 6661, 6662, 6663; 2015, N 1, ст. 17, 32; N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3948; N 29, ст. 4340, 4358; N 48, ст. 6684, 6686, 6687, 6692; 2016, N 1, ст. 16; N 6, ст. 763; N 7, ст. 907, 920; N 11, ст. 1480; N 14, ст. 1902; N 15, ст. 2061; N 22, ст. 3092; N 23, ст. 3298; N 26, ст. 3856; N 27, ст. 4161, 4175, 4176, 4177, 4181; N 49, ст. 6844, 6845, 6847; 2017, N 1, ст. 4, 16; N 11, ст. 1534; N 30, ст. 4441, 4448; N 40, ст. 5753; N 45, ст. 6579; N 47, ст. 6842; N 49, ст. 7307, 7313, 7315, 7318, 7320, 7323, 7324, 7326; 2018, N 1, ст. 14, 20, 50; N 11, ст. 1585; N 18, ст. 2565, 2568; N 24, ст. 3410; N 31, ст. 4822, 4823; N 32, ст. 5087, 5090, 5094, 5095, 5127; N 42, ст. 6373; N 45, ст. 6828, 6833, 6847; N 47, ст. 7135; N 49, ст. 7496; N 53, ст. 8412, 8416, 8419; 2019, N 16, ст. 1826; N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2664, 2665; N 27, ст. 3523; N 29, ст. 3843; N 30, ст. 4112, 4113, 4114; N 31, ст. 4428; N 39, ст. 5371, 5374, 5375; N 52, ст. 7809; 2020, N 6, ст. 587; N 12, ст. 1657; N 13, ст. 1857; N 17, ст. 2707; N 24, ст. 3746; N 29, ст. 4501, 4505; N 30, ст. 4746; N 31, ст. 5024; N 42, ст. 6507; N 48, ст. 7626, 7627; 2021, N 1, ст. 9; N 8, ст. 1197; N 17, ст. 2887; N 18, ст. 3049) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 146:

а) в подпункте 2 слова "и органам местного самоуправления" заменить словами ", органам местного самоуправления и органам публичной власти федеральной территории "Сириус", дополнить словами ", в казну федеральной территории "Сириус";

б) в подпункте 4 слова "и органов местного самоуправления" заменить словами ", органов местного самоуправления и органов публичной власти федеральной территории "Сириус", дополнить словами "и нормативными правовыми актами федеральной территории "Сириус";

в) в подпункте 5 слова "и органам местного самоуправления" заменить словами ", органам местного самоуправления и органам публичной власти федеральной территории "Сириус";

г) в подпункте 51 слова "и (или) органам местного самоуправления" заменить словами ", органам местного самоуправления и (или) органам публичной власти федеральной территории "Сириус";

д) подпункт 93 дополнить словами ", и (или) государственного и муниципального имущества, не закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну федеральной территории "Сириус";

е) подпункт 10 дополнить словами ", и (или) государственного и муниципального имущества, не закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну федеральной территории "Сириус";

ж) подпункт 11 после слов "субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус";

з) подпункт 12 после слова "образования" дополнить словами ", государственного и муниципального имущества, не закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну федеральной территории "Сириус";

и) в подпункте 18 слова "и (или) органам местного самоуправления" заменить словами ", органам местного самоуправления и (или) органам публичной власти федеральной территории "Сириус";

2) в пункте 2 статьи 149:

а) абзац третий подпункта 15 после слов "субъекта Российской Федерации" дополнить словами ", исполнительно-распорядительным органом федеральной территории "Сириус";

б) подпункт 17 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории "Сириус";

3) в пункте 3 статьи 161:

а) абзац первый после слова "самоуправления" дополнить словами ", органами публичной власти федеральной территории "Сириус", после слов "муниципального имущества" дополнить словами ", имущества, находящегося в собственности федеральной территории "Сириус",";

б) абзац второй после слова "образования" дополнить словами ", государственного и муниципального имущества, не закрепленного за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну федеральной территории "Сириус";

4) абзац первый подпункта 2 пункта 3 статьи 170 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органам публичной власти федеральной территории "Сириус";

5) пункт 23 статьи 171 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органам публичной власти федеральной территории "Сириус";

6) в пункте 1 статьи 284:

а) абзац третий дополнить словами ", в бюджет федеральной территории "Сириус";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Для целей настоящей главы термины "бюджет субъекта Российской Федерации" и "территория субъекта Российской Федерации" применяются также соответственно к бюджету федеральной территории "Сириус" и к территории, расположенной в границах федеральной территории "Сириус".";

7) абзац первый пункта 1 статьи 33316 после слов "органы местного самоуправления" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории "Сириус", после слов "органов местного самоуправления" дополнить словами ", представительного органа федеральной территории "Сириус";

8) абзац первый подпункта 6 пункта 1 статьи 33319 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органов публичной власти федеральной территории "Сириус";

9) в пункте 1 статьи 33335:

а) в подпункте 4 слова "и органы местного самоуправления" заменить словами ", органы местного самоуправления, органы публичной власти федеральной территории "Сириус";

б) подпункт 10 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории "Сириус";

10) в пункте 1 статьи 33336:

а) подпункт 13 после слова "самоуправления" дополнить словами ", исполнительно-распорядительные органы федеральной территории "Сириус";

б) подпункт 19 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории "Сириус";

11) подпункт 11 пункта 1 статьи 33337 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории "Сириус";

12) в статье 33338:

а) пункт 1 после слова "самоуправления" дополнить словами ", органы публичной власти федеральной территории "Сириус";

б) в пункте 12 слова "и местных бюджетов" заменить словами ", местных бюджетов, бюджета федеральной территории "Сириус";

13) в статье 34643:

а) в пункте 1:

абзац первый дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим пунктом";

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Патентная система налогообложения устанавливается в федеральной территории "Сириус" в соответствии с настоящим Кодексом.";

абзац второй считать абзацем третьим;

б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. В федеральной территории "Сириус" для целей установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода применяются соответствующие размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности, установленным законом Краснодарского края для города-курорта Сочи.";

14) в статье 34645:

а) в пункте 1:

абзац первый после слова "которого" дополнить словами "настоящим Кодексом или";

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"Патент действует на всей территории федеральной территории "Сириус".";

абзац третий считать абзацем четвертым;

абзац четвертый считать абзацем пятым и его после слов "за исключением" дополнить словами "федеральной территории "Сириус", а также";

абзац пятый считать абзацем шестым;

б) в пункте 2:

абзац первый дополнить новым третьим предложением следующего содержания: "В случае, если индивидуальный предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в федеральной территории "Сириус", в которой не состоит на учете в уполномоченном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика, применяющего патентную систему налогообложения, такое заявление подается в указанный налоговый орган.";

абзац третий после слова "Федерации" дополнить словами "либо федеральной территории "Сириус", слово "которого" заменить словом "которых";

в) подпункт 1 пункта 4 после слова "Федерации" дополнить словами "либо федеральной территории "Сириус";

15) в статье 34647:

а) дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

б) дополнить частью второй следующего содержания:

"В федеральной территории "Сириус" объектом налогообложения признается потенциально возможный к получению годовой доход индивидуального предпринимателя по соответствующему виду предпринимательской деятельности, установленный законом Краснодарского края для города-курорта Сочи.";

16) пункт 1 статьи 34648 дополнить абзацем следующего содержания:

"В федеральной территории "Сириус" налоговая база определяется как денежное выражение потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого применяется патентная система налогообложения в соответствии с настоящей главой, устанавливаемого законом Краснодарского края для города-курорта Сочи.";

17) часть первую статьи 356 дополнить словами ", если иное не предусмотрено статьей 3561 настоящего Кодекса";

18) дополнить статьей 3561 следующего содержания:

"Статья 3561. Особенности установления налога и налогообложения в федеральной территории "Сириус"

1. Налог, обязательный к уплате в федеральной территории "Сириус", устанавливается настоящей главой.

2. Налогообложение в федеральной территории "Сириус" производится по налоговым ставкам, установленным пунктом 1 статьи 361 настоящего Кодекса.";

19) пункт 2 статьи 366 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае установки (открытия) объекта налогообложения в федеральной территории "Сириус" налогоплательщики, не состоящие на учете в уполномоченном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, налоговом органе по месту установки (месту нахождения) такого объекта налогообложения, обязаны встать на учет в указанном налоговом органе не позднее чем за пять дней до даты установки (открытия) каждого объекта налогообложения.";

20) абзац первый пункта 1 статьи 369 после слова "Федерации" дополнить словами ", если иное не предусмотрено статьей 3691 настоящего Кодекса,";

21) дополнить статьей 3691 следующего содержания:

"Статья 3691. Особенности налогообложения в федеральной территории "Сириус"

Налогообложение в федеральной территории "Сириус" производится по налоговым ставкам, установленным пунктом 2 статьи 369 настоящего Кодекса.";

22) пункт 1 статьи 372 дополнить словами ", если иное не предусмотрено статьей 3721 настоящего Кодекса";

23) дополнить статьей 3721 следующего содержания:

"Статья 3721. Особенности установления налога и налогообложения в федеральной территории "Сириус"

1. Налог, обязательный к уплате в федеральной территории "Сириус", устанавливается настоящей главой.

2. Налогообложение в федеральной территории "Сириус" производится исходя из налоговой базы, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 375 настоящего Кодекса, по налоговой ставке в размере 2,2 процента.

3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.";

24) пункт 2 статьи 376 после слов "разных субъектов Российской Федерации" дополнить словами ", либо на территории субъекта Российской Федерации и в федеральной территории "Сириус",", после слов "в соответствующем субъекте Российской Федерации" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус", дополнить словами ", федеральной территории "Сириус";

25) статью 384 после слова "Федерации" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус", слова "на которой" заменить словами "на которых";

26) статью 385 после слова "Федерации" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус", слово "которой" заменить словом "которых";

27) в статье 387:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В федеральной территории "Сириус" налог устанавливается настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус", вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" и обязателен к уплате в федеральной территории "Сириус".";

б) в пункте 2:

абзац первый после слова "Севастополя" дополнить словами ", представительный орган федеральной территории "Сириус";

абзац второй после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус";

28) пункт 1 статьи 389 после слова "Севастополя" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус";

29) в абзаце третьем пункта 1 статьи 391 слова "или Севастополя" заменить словами ", Севастополя или федеральной территории "Сириус", после слова "Севастополю" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус", после слов "и Севастополя" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус";

30) пункт 3 статьи 393 после слова "Севастополя" дополнить словами ", представительный орган федеральной территории "Сириус";

31) в статье 394:

а) абзац первый пункта 1 после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус";

б) пункт 3 после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус";

32) пункт 9 статьи 396 после слова "Севастополя" дополнить словами ", представительный орган федеральной территории "Сириус";

33) в статье 397:

а) абзац первый пункта 1 после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус";

б) пункт 2 после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативным правовым актом представительного органа федеральной территории "Сириус";

34) в статье 399:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"В федеральной территории "Сириус" налог устанавливается настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус", вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус" и обязателен к уплате в федеральной территории "Сириус".";

б) в пункте 2:

абзац первый после слова "Севастополя" дополнить словами ", представительный орган федеральной территории "Сириус";

абзац второй после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус";

35) абзац первый пункта 1 статьи 401 после слова "Севастополя" дополнить словами ", федеральной территории "Сириус";

36) пункт 7 статьи 403 после слова "Севастополя" дополнить словами ", представительный орган федеральной территории "Сириус";

37) в статье 406:

а) пункт 2 после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус";

б) пункт 3 после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус";

в) пункт 6 после слова "Севастополя" дополнить словами ", нормативными правовыми актами представительного органа федеральной территории "Сириус".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7494; 2019, N 50, ст. 7201; 2020, N 14, ст. 2031) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. В федеральной территории "Сириус" начать проведение эксперимента с 1 января 2022 года.";

2) в статье 2:

а) часть 1 дополнить словами ", за исключением территории федеральной территории "Сириус", либо территория федеральной территории "Сириус";

б) в части 2 слова "субъект Российской Федерации, на территории которого" заменить словами "субъект Российской Федерации либо федеральную территорию "Сириус", на территории которого (которой)";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. В случае ведения деятельности на территориях нескольких субъектов Российской Федерации и (или) федеральной территории "Сириус" для целей применения специального налогового режима физическое лицо самостоятельно выбирает субъект Российской Федерации либо федеральную территорию "Сириус", на территории которого (которой) им ведется деятельность, и вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в течение календарного года.";

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае прекращения ведения деятельности на территории выбранного субъекта Российской Федерации либо территории федеральной территории "Сириус" физическое лицо для целей применения специального налогового режима выбирает другой субъект Российской Федерации либо федеральную территорию "Сириус", которые включены в эксперимент, указаны в частях 1 и 13 статьи 1 настоящего Федерального закона и на территории которого (которой) физическим лицом ведется деятельность, не позднее окончания месяца, следующего за месяцем такого прекращения.";

д) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. При изменении места ведения деятельности физическое лицо считается ведущим деятельность на территории другого субъекта Российской Федерации либо территории федеральной территории "Сириус" начиная с месяца, в котором физическое лицо выбрало этот субъект Российской Федерации либо федеральную территорию "Сириус".".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

2. Установить, что до дня вступления в силу нормативных правовых актов о местных налогах и сборах представительного органа федеральной территории "Сириус" в федеральной территории "Сириус" применяются нормативные правовые акты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края о налогах и сборах и преобразованного муниципального образования город-курорт Сочи о налогах и сборах, принятые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин