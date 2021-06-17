Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 178-ФЗ "О внесении изменений в статью 36 Федерального закона "Консульский устав Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 1 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 36 Федерального закона от 5 июля 2010 года N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3554; 2020, N 52, ст. 8577) изменения, дополнив ее частями 8 - 16 следующего содержания:

"8. Уплата консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, осуществляется до подачи документов на совершение консульского действия.

9. Уплаченные суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, подлежат возврату частично в случае уплаты указанных сборов в большем размере, чем предусмотрено ставками консульских сборов, установленными Правительством Российской Федерации, и тарифами сборов, устанавливаемыми в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

10. Уплаченные суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, подлежат возврату полностью в случае:

1) обращения плательщика указанных сборов (далее - плательщик) к уполномоченному консульскому должностному лицу с просьбой не совершать консульское действие, в связи с которым ранее были уплачены указанные сборы, либо возвращения заявления о совершении консульского действия и (или) документов без их рассмотрения уполномоченным консульским должностным лицом;

2) отказа уполномоченного консульского должностного лица в совершении нотариального действия;

3) отказа в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащего электронный носитель информации.

11. Заявление о возврате уплаченной суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий (далее - заявление о возврате), подается плательщиком главе дипломатического представительства Российской Федерации или главе консульского учреждения по месту совершения консульского действия, за которое уплачены указанные сборы. К заявлению о возврате прилагаются подлинные платежные документы в случае, если уплаченная сумма сборов подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, копии этих платежных документов.

12. Решение о возврате плательщику уплаченной суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, в наличной или безналичной форме принимает глава дипломатического представительства Российской Федерации или глава консульского учреждения по месту совершения консульского действия, за которое уплачены указанные сборы, в течение десяти дней со дня подачи заявления о возврате.

13. Дипломатическое представительство Российской Федерации или консульское учреждение уведомляет плательщика о принятии решения о возврате уплаченной суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, или об отказе в возврате уплаченной суммы в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения. Уведомление передается плательщику способом, позволяющим подтвердить факт и дату его получения.

14. Заявление о возврате может быть подано в течение трех лет со дня уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий.

15. Возврат уплаченной суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, производится дипломатическим представительством Российской Федерации или консульским учреждением по месту совершения консульского действия, за которое уплачены указанные сборы, в течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате.

16. Не подлежат возврату суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, уплаченные за государственную регистрацию заключения брака, расторжения брака или перемены имени либо внесение исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, в случае, если впоследствии не была произведена государственная регистрация акта гражданского состояния или не было внесено исправление или изменение в запись акта гражданского состояния, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин