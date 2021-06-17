Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 183-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 18 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года
Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года
Внести в Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 28, ст. 959; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 67; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 16, ст. 1864; 2001, N 21, ст. 2063; 2002, N 21, ст. 1918; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607) следующие изменения:
1) в части первой статьи 7 слово "поселений" исключить;
2) в статье 18 слово "поселений" исключить.
Президент Российской Федерации В. Путин