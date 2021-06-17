Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 194-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 26 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 44, ст. 5632; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 10, ст. 1409; N 29, ст. 4357; 2016, N 26, ст. 3863) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить словами "(далее - законодательство об актуарной деятельности)";

2) в статье 2:

а) в пункте 4 слова ", который имеет право осуществлять в соответствии с трудовым договором или гражданско-правовым договором подготовку актуарного заключения для направления его в уполномоченный орган и несет ответственность за обоснованность содержащихся в таком заключении выводов в соответствии с законодательством Российской Федерации" исключить;

б) пункт 8 после слов "актуарное заключение," дополнить словами "отчет о результатах проверки актуарного заключения,";

в) в пункте 9 слова "заказчиком или" заменить словом "заказчиком,";

г) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) отчет о результатах проверки актуарного заключения - документ, который подготовлен по итогам проверки актуарного заключения, содержит мнение о достоверности актуарного заключения и предназначен для использования заказчиком, уполномоченным органом, иными заинтересованными лицами.";

3) статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Актуарное заключение, подготовленное по итогам обязательного актуарного оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, осуществляющей деятельность по добровольному страхованию жизни, обязательному страхованию, предусмотренному федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования, перестрахованию, подлежит проверке ответственным актуарием. Обязанность по обеспечению проверки актуарного заключения возлагается на указанные организации. По итогам проверки актуарного заключения подготавливается отчет о результатах проверки актуарного заключения, который подлежит направлению в уполномоченный орган ответственным актуарием, проводившим проверку актуарного заключения, если иной порядок направления такого отчета в уполномоченный орган не установлен федеральными законами.";

4) в статье 4:

а) пункт 2 части 3 после слова "объектом" дополнить словом "обязательного";

б) в части 4 слова "субъекту актуарной деятельности сведения и документы, необходимые для проведения" заменить словами "ответственному актуарию сведения и документы, необходимые для проведения обязательного";

в) в пункте 2 части 5 слова "актуарного заключения или результатов актуарных расчетов" заменить словами "результатов актуарной деятельности";

5) в части 2 статьи 5 слова "Банком России" заменить словами "уполномоченным органом";

6) в статье 6:

а) в части 2:

в пункте 1 слова "настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов уполномоченного органа" заменить словами "законодательства об актуарной деятельности";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечивать хранение документов (копий документов) на бумажном носителе и (или) электронных документов, полученных или составленных в ходе осуществления актуарной деятельности, и данных, содержащихся в таких документах, в течение не менее пяти лет после года, в котором они были получены и (или) составлены, а также размещать базы этих данных исключительно на территории Российской Федерации;";

пункт 5 после слова "актуариев" дополнить словами ", членом которой он является,";

б) в части 3:

в пункте 1 слово "актуария" заменить словами "субъекта актуарной деятельности";

в пункте 2 слово "актуария" заменить словами "субъекта актуарной деятельности";

в пункте 3 слова "в пятидневный срок со дня заключения такого договора" заменить словами "в срок, установленный уполномоченным органом";

7) в статье 7:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ответственный актуарий каждые пять лет начиная со дня внесения сведений о нем в единый реестр ответственных актуариев подтверждает свое соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным законом к ответственным актуариям, в порядке, установленном уполномоченным органом.";

б) в части 8:

в пункте 3 слова "после истечения пятилетнего срока со дня включения его в единый реестр ответственных актуариев" заменить словами "в срок, предусмотренный частью 7 настоящей статьи";

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4) предоставление заведомо ложного актуарного заключения или иное грубое нарушение ответственным актуарием требований законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности. Под заведомо ложным актуарным заключением понимается актуарное заключение, подготовленное без фактического проведения анализа и количественной, финансовой оценки рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств либо подготовленное по результатам таких анализа и оценки, но явно противоречащее содержанию документов и информации, предоставленных заказчиком и (или) организацией, деятельность которой является объектом актуарного оценивания, и признанное таковым в порядке, установленном частью 81 настоящей статьи;

5) систематическое нарушение ответственным актуарием требований законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности, под которым для целей настоящего Федерального закона понимается совершение ответственным актуарием нарушений, выявленных в течение одного года уполномоченным органом не менее чем в двух результатах актуарной деятельности этого ответственного актуария;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) смерть ответственного актуария или объявление его судом умершим либо признание его судом безвестно отсутствующим, а также признание ответственного актуария судом недееспособным или ограничение его судом в дееспособности.";

в) дополнить частями 81-84 следующего содержания:

"81. Актуарное заключение признается заведомо ложным по решению суда. С заявлением в суд о признании актуарного заключения заведомо ложным вправе обратиться:

1) уполномоченный орган в отношении актуарных заключений, подготовленных по итогам обязательного актуарного оценивания в отношении деятельности организаций, указанных в пунктах 2-4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона;

2) организация, в отношении которой подготовлено актуарное заключение;

3) саморегулируемая организация актуариев, членом которой является субъект актуарной деятельности, подготовивший актуарное заключение;

4) иные заинтересованные лица.

82. Лицо, исключенное из членов саморегулируемой организации актуариев за нарушение законодательства об актуарной деятельности, федеральных стандартов актуарной деятельности, а также лицо, исключенное из единого реестра ответственных актуариев по основанию, указанному в пункте 4 или 5 части 8 настоящей статьи, не может быть включено в указанный реестр в течение пяти лет со дня его исключения.

83. Решение об исключении сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных актуариев на основании заявления ответственного актуария не может быть принято уполномоченным органом в период проведения саморегулируемой организацией актуариев, членом которой является ответственный актуарий, проверки в соответствии с пунктом 3 или 4 части 2 статьи 13 настоящего Федерального закона.

84. Подача заявления ответственного актуария в соответствии с пунктом 1 части 8 настоящей статьи не препятствует уполномоченному органу в принятии решения об исключении сведений об ответственном актуарии из единого реестра ответственных актуариев по иному основанию, предусмотренному частью 8 настоящей статьи.";

г) часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Субъект актуарной деятельности не вправе проводить обязательное актуарное оценивание деятельности организации, указанной в пунктах 2-4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, проверку актуарного заключения, подготовленного по итогам обязательного актуарного оценивания деятельности такой организации, или актуарные расчеты в целях определения величины страховых резервов, обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения такой организации, если он является акционером (участником), руководителем или главным бухгалтером такой организации либо состоит с этими лицами в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также полнородные и неполнородные братья и сестры, родители, дети супругов).";

д) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Помимо случаев, предусмотренных частью 9 настоящей статьи, проверка актуарного заключения, подготовленного по итогам обязательного актуарного оценивания деятельности организации, указанной в пунктах 2-4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, не может проводиться:

1) ответственным актуарием, состоящим в штате или являющимся аффилированным лицом такой организации;

2) ответственным актуарием, проводившим обязательное актуарное оценивание деятельности такой организации в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению проверки актуарного заключения;

3) ответственным актуарием, привлекавшимся такой организацией в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для определения величины страховых резервов, обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения такой организации в течение трех лет, непосредственно предшествовавших осуществлению соответствующих видов актуарной деятельности;

4) ответственным актуарием, привлекавшимся уполномоченным органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для оценки величины активов и пассивов или страховых резервов такой организации в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению такой оценки.";

8) в части 2 статьи 8:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) устанавливает дополнительные требования к актуарному заключению, а также требования к отчету о результатах проверки актуарного заключения и иным результатам актуарной деятельности, проводимой в соответствии с законодательством об актуарной деятельности, в целях определения величины страховых резервов, обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения, порядку и срокам их представления и опубликования в установленных настоящим Федеральным законом, нормативными актами уполномоченного органа случаях;";

б) пункт 7 после слов "эти сведения" дополнить словами "на официальном сайте уполномоченного органа";

в) пункт 8 после слов "эти сведения" дополнить словами "на официальном сайте уполномоченного органа";

г) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

"11) рассматривает результаты актуарной деятельности, подготовленные и направленные в уполномоченный орган в соответствии с законодательством об актуарной деятельности, запрашивает у субъектов актуарной деятельности и иных лиц документы и информацию в целях осуществления надзорных функций, осуществляет надзор за проведением обязательного актуарного оценивания соответствующих объектов обязательного актуарного оценивания, проверки актуарного заключения, подготовленного по итогам обязательного актуарного оценивания;

12) применяет в пределах своей компетенции к субъектам актуарной деятельности предусмотренные федеральными законами меры;";

9) в части 1 статьи 10 слова "проведении актуарного оценивания" заменить словами "осуществлении актуарной деятельности";

10) пункт 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"6) контроль в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами за актуарной деятельностью, осуществляемой членами такой организации, в части соблюдения требований законодательства об актуарной деятельности, стандартов актуарной деятельности, кодекса профессиональной этики, в том числе с учетом рекомендаций, поступивших от уполномоченного органа;";

11) в статье 13:

а) часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) запрашивать у своих членов на условиях соблюдения и защиты конфиденциальности информации результаты актуарной деятельности, документы и информацию, предоставленные заказчиком и (или) организацией, деятельность которой является объектом актуарной деятельности, для осуществления актуарной деятельности, информацию, полученную из иных источников, которая использовалась для получения результатов актуарной деятельности, в целях осуществления контроля за проведением своими членами обязательного актуарного оценивания, а также проверки актуарного заключения и результатов актуарных расчетов для определения величины страховых резервов, обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения;";

б) часть 2 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания:

"7) рассмотреть вопрос об исключении субъекта актуарной деятельности из членов саморегулируемой организации актуариев за нарушение требований законодательства об актуарной деятельности, стандартов актуарной деятельности, кодекса профессиональной этики;

8) представлять в уполномоченный орган по его запросу информацию, необходимую для осуществления им надзорных функций.";

12) в статье 14:

а) в части 3:

в пункте 1 слова "подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке" заменить словами "заверенные некоммерческой организацией";

пункты 2 и 7 признать утратившими силу;

б) часть 4 признать утратившей силу;

13) в статье 15:

а) в части 1 слова "путем плановых и внеплановых проверок, проводимых в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации" исключить;

б) в части 2 слова "настоящего Федерального закона, а также других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов уполномоченного органа, регулирующих отношения, возникающие при осуществлении актуарной деятельности," заменить словами "законодательства об актуарной деятельности";

в) в части 3 слово "обращается" заменить словами "вправе потребовать от саморегулируемой организации актуариев замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации актуариев, или обратиться".

Статья 2

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 30, ст. 4067; 2015, N 10, ст. 1409; N 29, ст. 4385; N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3863, 3891; N 27, ст. 4225, 4294; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840; 2019, N 18, ст. 2212; 2020, N 14, ст. 2027; N 30, ст. 4738) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 статьи 6 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, страховая организация обязана также обеспечить проведение проверки актуарного заключения, подготовленного по итогам обязательного актуарного оценивания.", дополнить предложением следующего содержания: "Отчет о результатах проверки актуарного заключения представляется страховой организацией в орган страхового надзора не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом, если иной срок представления такого отчета не установлен органом страхового надзора.";

2) пункт 1 статьи 26 после слов "на основании" дополнить словами "проводимых актуарием".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6450, 6454; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7036, 7037, 7040; 2012, N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 41, 47; N 27, ст. 4225; 2018, N 1, ст. 66; N 11, ст. 1584; N 31, ст. 4858; 2019, N 49, ст. 6953; 2021, N 17, ст. 2878) следующие изменения:

1) абзац двадцать четвертый пункта 2 статьи 8 дополнить словами ", в том числе на основании внутреннего документа фонда осуществляет расчет величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и пенсионным договорам в случаях и в соответствии с требованиями, которые могут быть установлены Банком России";

2) абзац четырнадцатый пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"порядок расчета размера негосударственной пенсии;";

3) в статье 14:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"привлекать актуария для расчета величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и пенсионным договорам, если это предусмотрено нормативными актами Банка России.";

б) в пункте 3 слова ", а также договоров на проведение обязательного аудита и актуарием об актуарном оценивании деятельности фонда" исключить;

4) статью 21 дополнить частью девятой следующего содержания:

"Актуарное заключение, подготовленное в соответствии с настоящей статьей, подлежит проверке ответственным актуарием в соответствии с законодательством об актуарной деятельности.";

5) пункт 2 статьи 321 дополнить абзацем следующего содержания:

"Фонд представляет в Банк России отчет о результатах проверки актуарного заключения в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, если иной срок не установлен нормативным актом Банка России.";

6) в пункте 31 статьи 33:

а) абзац первый после слов "актуарного заключений," дополнить словами "отчета о результатах проверки актуарного заключения,";

б) подпункт 3 после слов "актуарное заключение" дополнить словами ", отчет о результатах проверки актуарного заключения";

7) в пункте 3 статьи 34:

а) подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"устанавливает требования к внутренним документам фондов, связанным с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию или разработанным во исполнение требований, установленных к фондам и (или) к их деятельности законодательством Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах;";

б) подпункт 10 дополнить словами ", отчеты о результатах проверки актуарных заключений";

8) абзац четвертый пункта 1 статьи 351 дополнить словами ", отчет о результатах проверки актуарного заключения";

9) в абзаце третьем статьи 352 слова "и актуарное заключения" заменить словами "заключение, актуарное заключение и отчет о результатах проверки актуарного заключения".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

2. Положение части 4 статьи 3 Федерального закона от 2 ноября 2013 года N 293-ФЗ "Об актуарной деятельности в Российской Федерации" в части ежегодной проверки актуарного заключения применяется в отношении актуарных заключений, подготовленных по итогам обязательного актуарного оценивания после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин