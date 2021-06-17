Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 201-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4.6 и 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 50, ст. 4847; 2007, N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 45, ст. 5267; 2010, N 1, ст. 1; N 30, ст. 4006; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4573, 4574; 2013, N 14, ст. 1657; N 30, ст. 4029; N 52, ст. 6948; 2014, N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6643; N 52, ст. 7548; 2015, N 51, ст. 7249; 2017, N 31, ст. 4785; 2018, N 32, ст. 5091; N 53, ст. 8439; 2020, N 26, ст. 4001; 2021, N 1, ст. 60; Российская газета, 2021, 23 апреля) следующие изменения:

1) статью 4.6 изложить в следующей редакции:

"Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию

1. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

2. Лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение административного правонарушения и которое уплатило административный штраф до дня вступления в законную силу соответствующего постановления о назначении административного наказания, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу указанного постановления до истечения одного года со дня уплаты административного штрафа.";

2) статью 32.2 дополнить частью 15 следующего содержания:

"15. Административный штраф, предусмотренный частями 1-14 настоящей статьи, может быть уплачен в соответствующем размере лицом, привлеченным к административной ответственности, до дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.".

Президент Российской Федерации В. Путин