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17.06.2021,  
10:48
Текст:  Алексей Иванов

Американский грузовик вооружили советской "зушкой" в Венесуэле

В Сети появились фотографии очередного необычного гантрака - на этот раз из Венесуэлы. Там военные установили в кузове американского грузовика GMC M35 советскую 23-миллиметровую зенитную установку Зу-23-2.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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На соответствующие снимки обратил внимание dambiev. Когда и где они были сделаны, не сообщается, как и то, участвовала ли данная машина в боевых действиях. По некоторым данным, по состоянию на 2017 год в распоряжении Венесуэлы было около 200 ЗУ-23-2.

Эта зенитная установка была принята на вооружение в СССР в 1960 году. Ее предназначение - уничтожение авиации, пехоты и легкобронированной техники. Спаренный ствол обеспечивает скорострельность в две тысячи выстрелов в минуту. Зона обстрела по высоте достигает двух километров, по дальности - двух с половиной. Известны также случаи удачного применения данной установки против танков "Виккерс" во время войны в Нигерии в 2015 - 2018 годах.

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