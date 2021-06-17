Новости

Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России 17.06.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве 17.06.2021
В Афганистане число заболеваний COVID-19 за месяц возросло в 24 раза 17.06.2021
Верховный суд США поддержал закон о доступном здравоохранении 17.06.2021
Компания SpaceX запустила спутник GPS третьего поколения 17.06.2021
ГД: Все студенты, независимо от прививки, получат качественное образование 17.06.2021
Попова определила возраст основной части заболевающих COVID-19 в России 17.06.2021
Актер Андрей Егоров умер на 51-м году жизни 17.06.2021
В Лондоне подали иск к Даунинг-стрит по поводу изоляции 17.06.2021
Захарова назвала идею посольства США по Украине внешним ручным управлением 17.06.2021
Нидерланды предложили бесплатную сельдь в качестве поощрения вакцинированным 17.06.2021
В Москве за ковидные нарушения вновь опечатали Adrenaline Stadium 17.06.2021
В Оренбуржье мэрам запретили премировать самих себя 17.06.2021
Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод 17.06.2021
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 17.06.2021
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам 17.06.2021
Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях 17.06.2021
В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч 17.06.2021
Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии 17.06.2021
В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19 17.06.2021
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 17.06.2021
МИД России: США подрывают стабильность на Балканах 17.06.2021
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле 17.06.2021
Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 17.06.2021
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 17.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 22:53
Рубрика: Общество

Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Текст: Георгий Панин
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Главными причинами сильного роста распространения нового коронавируса в России являются нежелание граждан соблюдать меры профилактики, а также интенсивность миграции населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу "Россия-1".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели

"Есть абсолютно понятные факторы. Первое - это нигилизм тотальный к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Также это связано с интенсивностью миграции конца весны-начала лета", - уточнила она.

Кроме того, Попова зафиксировала увеличение интенсивности распространения индийского штамма.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
ЦИК в пятницу утвердит порядок голосования на выборах в Госдуму
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода