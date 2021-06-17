Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Главными причинами сильного роста распространения нового коронавируса в России являются нежелание граждан соблюдать меры профилактики, а также интенсивность миграции населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу "Россия-1".

"Есть абсолютно понятные факторы. Первое - это нигилизм тотальный к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Также это связано с интенсивностью миграции конца весны-начала лета", - уточнила она.

Кроме того, Попова зафиксировала увеличение интенсивности распространения индийского штамма.