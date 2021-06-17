Антонов рассказал, что ему придется "разгребать" после возвращения в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов, который ранее был отозван российским МИДом в Москву для консультаций, рассказал, что после возвращения в Вашингтон будет "разгребать" накопленные проблемы. Об этом он заявил на полях саммита российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве.

Ранее Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что посол РФ в США и посол США в РФ вернутся к работе. По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Антонов прибудет в Вашингтон до конца месяца, он уже "сидит на чемоданах", но пока точной даты нет.

"Мы должны очень многое сделать, продумать, какая наша должна быть программа, какие должны быть наши действия. И мы начнем "разгребать". По крайней мере я очень хочу верить в это", - сказал Антонов.

При этом он также отметил, что ему пока тяжело сказать, будет ли нормализовываться теперь работа посольств. По его словам, надо дождаться действий американской стороны.

"Не мы это все начинали. Сегодня президент очень четко это сказал. С нашей стороны мы к такой работе готовы", - сказал Антонов.