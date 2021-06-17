Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 19 мая 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

"Кредитная организация, действующая от своего имени при совершении сделки с физическим лицом по возмездному отчуждению ценных бумаг, при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при осуществлении действий, в результате которых физическое лицо становится застрахованным лицом по договору личного страхования, заключенному в целях обеспечения исполнения его обязательств по потребительскому кредиту (займу), либо действующая от имени и (или) по поручению некредитной финансовой организации при заключении с физическим лицом договоров об оказании финансовых услуг, обязана предоставить такому физическому лицу достоверную информацию об этом договоре (сделке), в том числе его (ее) условиях и рисках, связанных с его (ее) исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются стандартом защиты прав и законных интересов получателей банковских услуг, предусмотренным статьей 241 настоящего Федерального закона, и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.

В случае неисполнения обязанностей, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, Банком России в отношении кредитной организации могут быть применены меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".";

2) дополнить статьей 241 следующего содержания:

"Статья 241. Стандарты деятельности кредитных организаций

Отношения между кредитными организациями, а также между кредитными организациями и их клиентами могут регулироваться дополнительно к нормам федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России стандартами деятельности кредитных организаций, разработанными, согласованными и утвержденными в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - стандарты деятельности кредитных организаций). К стандартам деятельности кредитных организаций относятся стандарты защиты прав и законных интересов получателей банковских услуг, включающие в себя правила предоставления (раскрытия) информации потребителям банковских услуг об услуге и о лице, ее предоставляющем, и уведомления о рисках, связанных с указанной услугой, стандарты совершения операций на финансовом рынке и стандарт корпоративного управления.

Стандарты деятельности кредитных организаций не должны противоречить законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России и действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России на дату их применения.".

Статья 2

Пункт 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 2003, N 50, ст. 4858; 2013, N 30, ст. 4067; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 27, ст. 3946; 2016, N 26, ст. 3891; 2018, N 32, ст. 5113) дополнить абзацем следующего содержания:

"Страховщик, действующий самостоятельно либо с привлечением страхового агента или страхового брокера, которые действуют в интересах страховщика, в том числе с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить договор страхования, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Орган страхового надзора вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.".

Статья 3

Статью 401 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870; 2003, N 24, ст. 2248; 2006, N 45, ст. 4635; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6683; 2015, N 17, ст. 2474; 2019, N 31, ст. 4430; 2020, N 29, ст. 4506; N 50, ст. 8066) дополнить пунктом 151 следующего содержания:

"151. Кредитный кооператив, действующий самостоятельно или с привлечением третьих лиц, обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с кредитным кооперативом договор, направленный на привлечение денежных средств физических лиц, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.".

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 31, ст. 3225; 2007, N 50, ст. 6247; 2008, N 52, ст. 6221; 2009, N 18, ст. 2154; N 48, ст. 5731; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 7, ст. 905; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7357; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4225; 2017, N 52, ст. 7920; 2018, N 1, ст. 70; N 17, ст. 2424; N 32, ст. 5088; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8440; 2019, N 25, ст. 3169; N 30, ст. 4150; N 31, ст. 4418; N 48, ст. 6739; N 52, ст. 7772, 7813; 2020, N 31, ст. 5065) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) пункт 24 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) Банк России вправе определить дополнительную информацию, которую брокер обязан предоставить клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, до принятия поручений на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также объем, состав такой информации, порядок, способы и сроки ее предоставления или порядок, способы и сроки предоставления к ней доступа.";

б) в пункте 25 слова "предусмотренная пунктом" заменить словами "предусмотренная подпунктами 1 и 2 пункта";

в) в пункте 26 слова "подпунктом 1" заменить словами "подпунктами 1 и 3";

г) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Брокер, действующий самостоятельно или с привлечением поверенного брокера, обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих брокеров, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.";

2) в статье 31:

а) подпункт 5 пункта 1 после слов "пункта 5" дополнить словами "или 51";

б) в пункте 2:

абзац первый подпункта 2 после слов "структурных облигаций" дополнить словами ", облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги,";

подпункт 5 дополнить словами ", за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона";

в подпункте 6 слова "иностранных фондовых" исключить, слова "определен Банком России" заменить словами "установлен Советом директоров Банка России";

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;";

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если полученное брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;

2) если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;

3) если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.";

3) статью 5 дополнить частью двадцать первой следующего содержания:

"Управляющий, действующий самостоятельно или с привлечением поверенного управляющего, обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с управляющим договор доверительного управления, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.";

4) пункт 1 статьи 61 дополнить абзацем следующего содержания:

"Инвестиционный советник, действующий самостоятельно или с привлечением агента инвестиционного советника, обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с инвестиционным советником договор об инвестиционном консультировании, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих инвестиционных советников, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.";

5) в статье 201:

а) в абзаце первом пункта 2 слова "в случае, предусмотренном пунктом 4" заменить словами "в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 41";

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Биржа вправе регистрировать выпуски облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если такие облигации допускаются биржей к организованным торгам, за исключением субординированных облигаций кредитных организаций и облигаций, предусмотренных статьями 271-1 и 275-7 настоящего Федерального закона.";

6) пункт 2 статьи 275-7 изложить в следующей редакции:

"2. Облигации без срока погашения являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации без срока погашения не может быть менее пяти миллионов рублей, если меньший размер не установлен Банком России. Облигации без срока погашения не конвертируются в акции или иные эмиссионные ценные бумаги.";

7) в статье 511:

а) пункт 41-1 изложить в следующей редакции:

"41-1. Акции иностранного эмитента или ценные бумаги другого иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении таких акций, могут быть допущены к публичному обращению в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи при условии, что такие акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, либо организатором торговли с участником торгов заключен договор, в соответствии с которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов такими акциями или ценными бумагами, удостоверяющими права в отношении таких акций, на условиях, установленных этим договором.";

б) пункт 41-2 изложить в следующей редакции:

"41-2. Ценные бумаги, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, могут быть допущены к публичному обращению в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи, если доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется одним из следующих показателей:

1) индексом, входящим в перечень, указанный в пункте 41-1 настоящей статьи;

2) любым иностранным фондовым индексом при условии заключения организатором торговли с участником торгов договора, в соответствии с которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов такими ценными бумагами;

3) изменением значения показателя, входящего в перечень, который установлен Советом директоров Банка России, при условии заключения организатором торговли с участником торгов договора, в соответствии с которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов такими ценными бумагами.";

в) дополнить пунктом 41-2-1 следующего содержания:

"41-2-1. Банк России вправе установить дополнительные требования, помимо указанных в пункте 41-2 настоящей статьи, для допуска таких ценных бумаг к организованным торгам.";

г) в пункте 26 первое предложение после слов "допущены к размещению" дополнить словами ", в том числе публичному,", второе предложение изложить в следующий редакции: "Договор, на основании которого осуществляется листинг ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, заключается с иностранным эмитентом представляемых ценных бумаг.", третье предложение исключить;

д) дополнить пунктом 261 следующего содержания:

"261. Проспект ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, подписывается иностранным эмитентом представляемых ценных бумаг и может быть подписан иностранным эмитентом ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг. К иностранному эмитенту представляемых ценных бумаг, подписавшему проспект ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, применяются правила, предусмотренные пунктом 19 настоящей статьи. Проспект ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг, и иные документы для регистрации проспекта таких ценных бумаг и (или) для их допуска к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации составляются в отношении представляемых ценных бумаг и их эмитента и должны содержать информацию в отношении ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении представляемых ценных бумаг.";

8) в статье 512:

а) в абзаце втором подпункта 103 пункта 2 слова "общая сумма дохода (выручка)" заменить словом "выручка";

б) в подпункте 3 пункта 5 слова "оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг)" заменить словами "выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Статья 5

Статью 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2007, N 50, ст. 6247; 2012, N 47, ст. 6391; N 50, ст. 6965; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 27, ст. 4225; 2018, N 11, ст. 1584; N 31, ст. 4858; Российская газета, 2021, 23 апреля) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Фонд, действующий самостоятельно или с привлечением агентов фонда, обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с фондом пенсионный договор, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих негосударственные пенсионные фонды, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2008, N 44, ст. 4982; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; 2014, N 30, ст. 4219; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2017, N 18, ст. 2661; N 30, ст. 4456; 2018, N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 32, ст. 5115; 2019, N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423, 4430; N 52, ст. 7787; 2020, N 14, ст. 2027, 2036; 2021, N 1, ст. 53; Российская газета, 2021, 23 апреля) следующие изменения:

1) в статье 18:

а) часть первую дополнить пунктом 1715 следующего содержания:

"1715) устанавливает перечни цен, индексов и иных показателей, которые в случаях, предусмотренных федеральными законами, используются в целях расчета стоимости финансового инструмента и (или) доходности по нему, либо в целях допуска финансовых инструментов к публичному обращению, либо в иных целях, предусмотренных федеральными законами;";

б) часть вторую после слов "обеспечены ипотекой," дополнить словами "перечни цен, индексов и иных показателей";

2) дополнить статьей 741 следующего содержания:

"Статья 741. Банк России вправе ограничить заключение кредитной организацией, действующей от собственного имени или по поручению и (или) от имени иной организации, договоров с физическими лицами об оказании финансовых услуг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если при заключении таких договоров, сделок физическим лицам неоднократно в течение календарного года предоставлялась неполная и (или) недостоверная информация о договоре, сделке и возникающих при исполнении договора, сделки рисках, либо если с физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", неоднократно в течение календарного года заключались указанные в настоящей части договоры, сделки, которые предназначались только для квалифицированных инвесторов, или такие договоры, сделки заключались без проведения тестирования или тестирование было проведено с нарушениями установленных требований при условии, что соответствующие договоры, сделки могли быть заключены только по результатам тестирования.

Предусмотренное частью первой настоящей статьи ограничение может быть установлено в отношении договоров, сделок, заключаемых кредитной организацией с физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В случае, если неоднократное предоставление физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", неполной и (или) недостоверной информации об указанных в части первой настоящей статьи договорах, сделках и возникающих при их исполнении рисках создает существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц, с которыми были заключены договоры, сделки соответствующего вида, либо в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Банк России вправе возложить на кредитную организацию обязанность по направлению в адрес указанных физических лиц безотзывной оферты о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, сделке, в отношении которых физическим лицам предоставлялась неполная и (или) недостоверная информация при их заключении, либо об уступке кредитной организации прав по таким договору, сделке, либо о прекращении таких договора, сделки и возврату сторонами всего полученного по ним.

Предусмотренная частью третьей настоящей статьи обязанность может быть возложена на кредитную организацию только в отношении физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Порядок применения предусмотренных настоящей статьей мер устанавливается нормативным актом Банка России.";

3) дополнить статьей 768-1 следующего содержания:

"Статья 768-1. Банк России вправе ограничить заключение некредитной финансовой организацией, действующей от собственного имени или по поручению и (или) от имени иной организации, договоров с физическими лицами об оказании финансовых услуг, сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если при заключении таких договоров, сделок физическим лицам неоднократно в течение календарного года предоставлялась неполная и (или) недостоверная информация о договоре, сделке и возникающих при исполнении договора, сделки рисках либо если с физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", неоднократно в течение календарного года заключались указанные в настоящей части договоры, сделки, которые предназначались только для квалифицированных инвесторов, или такие договоры, сделки заключались без проведения тестирования или тестирование было проведено с нарушениями установленных требований при условии, что соответствующие договоры, сделки могли быть заключены только по результатам тестирования.

Предусмотренное частью первой настоящей статьи ограничение может быть установлено в отношении договоров, сделок, заключаемых некредитной финансовой организацией с физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В случае, если неоднократное предоставление физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", неполной и (или) недостоверной информации об указанных в части первой настоящей статьи договорах, сделках и возникающих при их исполнении рисках создает существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц, с которыми были заключены договоры, сделки соответствующего вида, либо в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Банк России вправе возложить на некредитную финансовую организацию обязанность по направлению в адрес указанных физических лиц безотзывной оферты о приобретении у них за свой счет всего переданного по договору, сделке, в отношении которых физическим лицам предоставлялась неполная и (или) недостоверная информация при их заключении, либо об уступке некредитной финансовой организации прав по таким договору, сделке, либо о прекращении таких договора, сделки и возврату сторонами всего полученного по ним.

Предусмотренная частью третьей настоящей статьи обязанность может быть возложена на некредитную финансовую организацию только в отношении физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии со статьей 512 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Порядок применения предусмотренных настоящей статьей мер устанавливается нормативным актом Банка России.".

Статья 7

Статью 30 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3627; 2020, N 29, ст. 4506) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Кредитный кооператив, действующий самостоятельно или с привлечением третьих лиц, обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с кредитным кооперативом договор передачи личных сбережений, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.".

Статья 8

Статью 9 Федерального закона от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 27; 2018, N 53, ст. 8440; 2019, N 31, ст. 4430; 2020, N 29, ст. 4506) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Микрофинансовая организация, действующая самостоятельно или с привлечением третьих лиц, обязана предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с микрофинансовой организацией договор займа, направленный на привлечение денежных средств физических лиц, в том числе денежных средств индивидуальных предпринимателей, а также физическому лицу, которому в целях обеспечения исполнения его обязательств по договору потребительского кредита (займа) предоставляются услуги или совокупность услуг, в результате которых оно становится застрахованным лицом по договору личного страхования, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4193; 2013, N 30, ст. 4084; 2018, N 32, ст. 5103; 2020, N 14, ст. 2027) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"5) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 настоящей статьи, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;";

2) часть 3 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания: "В список инсайдеров юридических лиц, указанных в пункте 5 статьи 4 настоящего Федерального закона, также включаются лица, указанные в пункте 5 статьи 4 настоящего Федерального закона, при наличии в заключенных с лицами, указанными в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, договорах права передачи соответствующей инсайдерской информации в целях их исполнения.".

Статья 10

Внести в статью 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 31, ст. 5065) следующие изменения:

1) в части 2 слова "с 1 апреля 2022 года" заменить словами "с 1 октября 2021 года";

2) в части 3 слова "до 1 апреля 2022 года" заменить словами "до 1 октября 2021 года";

3) в части 4 слова "1 апреля 2022 года" заменить словами "1 октября 2021 года";

4) в части 8 слова "до 1 апреля 2022 года" заменить словами "до 1 октября 2021 года";

5) в части 10 слова "после 1 апреля 2022 года" заменить словами "после 1 октября 2021 года".

Статья 11

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Статьи 1, 2, 3, пункты 1, 3, 4 и 8 статьи 4, статьи 5, 7, 8 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 2, подпункты "а" - "в" пункта 7 статьи 4 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2021 года.

4. Ограничения, предусмотренные частями 8 - 15 настоящей статьи, применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

5. До даты утверждения в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" предусмотренных статьей 241 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" стандартов деятельности кредитных организаций указанные стандарты, а также стандарты осуществления надзора за соблюдением стандартов деятельности кредитных организаций (включая применение мер принуждения за несоблюдение указанных стандартов) утверждаются комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций. В состав комитета по стандартам деятельности кредитных организаций должны входить представители Банка России, представители федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков, и (или) иные представители, определяемые Правительством Российской Федерации, а также представители ассоциаций (союзов) кредитных организаций. Председатель комитета по стандартам деятельности кредитных организаций избирается из числа его членов и освобождается от должности в порядке, установленном положением о комитете по стандартам деятельности кредитных организаций. Положение о комитете по стандартам деятельности кредитных организаций и персональный состав комитета по стандартам деятельности кредитных организаций утверждаются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков. Указанные стандарты, утвержденные комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, не подлежат государственной регистрации.

6. Положения пункта 2 статьи 275-7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего Федерального закона) в части номинальной стоимости одной облигации не применяются к облигациям без срока погашения, выпуск которых зарегистрирован до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Облигации без срока погашения, выпуски которых зарегистрированы до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Программы облигаций без срока погашения, зарегистрированные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признаются программами облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Сумма сделки по отчуждению кредитными или некредитными финансовыми организациями облигаций без срока погашения, выпуск которых зарегистрирован до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не может быть менее пяти миллионов рублей.

7. Положения статей 741 и 768-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

8. До 1 октября 2021 года сделки по приобретению ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет совершаются (заключаются) кредитной либо некредитной финансовой организацией только при условии, что они являются следующими сделками, договорами:

1) по приобретению ценных бумаг российских эмитентов, допущенных к организованным торгам, за исключением облигаций;

2) по приобретению облигаций с ипотечным покрытием, а также иных облигаций российских эмитентов, за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного либо нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", при одновременном соблюдении следующих условий:

а) облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации либо правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

б) кредитный рейтинг облигаций либо эмитента облигаций или лица, предоставившего обеспечение по облигациям, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;

3) производными финансовыми инструментами, заключенными на организованных торгах;

4) по приобретению инвестиционных паев открытых, интервальных, биржевых и закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте;

5) по приобретению государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

6) по приобретению облигаций иностранных эмитентов, не включенных в список ценных бумаг, указанный в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года N З06-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением субординированных облигаций и облигаций, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющемся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

б) исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, которое создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня, либо если облигации или эмитент облигаций имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

7) по приобретению ценных бумаг иностранных эмитентов, если такие ценные бумаги допущены к публичному обращению и включены в котировальные списки биржи и (или) в список ценных бумаг, указанный в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", или не включенных в котировальные списки биржи и (или) в список ценных бумаг, указанный в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года N З06-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением облигаций, при условии, что клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам и такие ценные бумаги входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, или если организатором торговли с участником торгов заключен договор, в соответствии с которым указанный участник торгов принимает на себя обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов такими ценными бумагами на условиях, установленных этим договором.

9. До 1 октября 2021 года поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на заключение договоров репо исполняются брокером при одновременном соблюдении следующих условий:

1) исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

2) брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.

10. Установленное пунктом 1 части 9 настоящей статьи ограничение не распространяется на заключение договоров репо при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если полученное брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;

2) если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;

3) если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.

11. До 1 октября 2021 года сделки по приобретению ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет, не указанные в частях 8-10 настоящей статьи, за исключением сделок по приобретению ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, совершаются (заключаются) кредитной или некредитной финансовой организацией, если таким клиентом или за его счет до 1 января 2020 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка.

12. Заключение кредитными или некредитными финансовыми организациями с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не на организованных торгах, а также сделок по приобретению ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", за исключением сделок, указанных в части 13 настоящей статьи, не допускается до 1 апреля 2022 года.

13. Заключение кредитными или некредитными финансовыми организациями с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет сделок по приобретению ценных бумаг, по которым размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", допускается до 1 апреля 2022 года только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", если такими ценными бумагами являются:

1) облигации, отвечающие одновременно следующим признакам:

а) в соответствии с условиями выпуска облигаций доходом по облигации является только процент (купон), который выплачивается не реже чем один раз за каждый календарный год с даты начала размещения облигаций до даты погашения облигаций;

б) в соответствии с условиями выпуска облигаций размер дохода по облигации в части, зависящей от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", равен значению (изменению значения) одного из следующих показателей (в процентах), умноженному на фиксированную величину (в процентах):

инфляция в Российской Федерации за период, дата окончания которого наступает не менее чем за три месяца до даты выплаты дохода по облигации и продолжительность которого равна продолжительности периода, за который выплачивается доход по облигации (далее - расчетный период);

изменение за расчетный период цены драгоценного металла, допущенного к обращению на российской или иностранной бирже, включенной в перечень, формируемый Банком России в соответствии с пунктом 4 статьи 511 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", раскрываемой указанной биржей или иным юридическим лицом, включенным в перечень, определенный Банком России, либо цены фьючерсного договора, который заключается на российской или иностранной бирже, включенной в перечень, формируемый Банком России в соответствии с пунктом 4 статьи 511 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и базисным активом которого является нефть, раскрываемой российской или иностранной биржей;

изменение за расчетный период раскрываемой российской биржей цены на акцию, допущенную к обращению на российской бирже, за исключением акции, предназначенной для квалифицированных инвесторов;

изменение за расчетный период раскрываемой российской биржей цены на облигацию, допущенную к обращению на российской бирже, за исключением облигации, предназначенной для квалифицированных инвесторов;

изменение за расчетный период курса валюты, установленного Банком России, либо определенного российской биржей в качестве индикатора валютного рынка, либо опубликованного информационным агентством, включенным в перечень, определенный Банком России;

среднее значение публикуемого Банком России индикатора денежного рынка за расчетный период;

изменение за расчетный период индекса, включенного в перечень, установленный Советом директоров Банка России;

значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг Российской Федерации в одну из дат расчетного периода;

в) кредитный рейтинг облигаций (при отсутствии кредитного рейтинга облигаций - кредитный рейтинг их эмитента, поручителя (гаранта) по облигациям) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 175 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2) государственные ценные бумаги Российской Федерации;

3) иные ценные бумаги, соответствующие критериям, установленным нормативным актом Банка России.

14. В случае заключения кредитными или некредитными финансовыми организациями с клиентами - физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, или по их поручениям и за их счет сделок по приобретению ценных бумаг, предусмотренных частью 13 настоящей статьи, без проведения тестирования клиента - физического лица или при проведении тестирования с нарушением установленных требований либо в отсутствие положительного результата тестирования Банк России вправе возложить на такую кредитную или некредитную финансовую организацию обязанность по направлению в адрес указанных физических лиц безотзывной оферты, предусмотренной статьями 741 и 768-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" соответственно, а также Банк России вправе возложить на кредитную или некредитную финансовую организацию обязанность по возмещению всех расходов, понесенных физическими лицами при заключении соответствующего договора (сделки).

15. Заключение кредитными или некредитными финансовыми организациями с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или за его счет сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения, облигаций иностранных эмитентов, выпущенных в виде субординированного займа (субординированные облигации иностранных эмитентов), а также облигаций иностранных эмитентов, предусматривающих право их владельцев на получение выплат по ним, не являющихся доходом, в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не допускается.

Президент Российской Федерации В. Путин