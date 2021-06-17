Болгария потребовала от США доказательства вины попавших под санкции лиц

Верховная кассационная прокуратура Болгарии направила в минюст США запрос с требованием предоставить информацию, на основании которой шесть граждан республики и несколько десятков связанных с ними организаций были включены в "список Магнитского". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Попавшим под санкции лицам Вашингтон инкриминирует участие в коррупционных схемах. При этом в числе предприятий, на которые были наложены рестрикции, есть и государственные организации.

Ранее президент балканской республики Румен Радев заявил, что беспрецедентное решение США в отношении своего союзника по НАТО приравнивает Болгарию к странам третьего мира.

Лидер партии АБВ Румен Петков уже предупредил о бессмысленности ожидать от Штатов каких-либо убедительных доказательств.