Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 2 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 2 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Водный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2015, N 1, ст. 12; N 29, ст. 4370; 2017, N 31, ст. 4757) следующие изменения:

1) пункт 4 части 2 статьи 5 дополнить словами "(низинные, переходные, верховые)";

2) часть 4 статьи 11 дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22) использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий);";

3) статью 52 изложить в следующей редакции:

"Статья 52. Использование водных объектов в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых

1. Использование водных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством о недрах.

2. Использование болот, расположенных в границах земель лесного фонда, в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется в соответствии с лесным законодательством и законодательством о недрах.";

4) статью 57 изложить в следующей редакции:

"Статья 57. Охрана болот от загрязнения и засорения

1. Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами, а также пестицидами запрещаются.

2. Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

3. Использование болот в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых допускается осуществлять методами и средствами, исключающими сброс сточных, в том числе дренажных, вод, содержание веществ и микроорганизмов в которых превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты. Объекты, предназначенные для транспортирования и хранения добытых полезных ископаемых, должны быть оборудованы средствами предотвращения загрязнения болот и контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения загрязнения.

4. При добыче торфа и других полезных ископаемых болото или его часть может утрачивать режим водного объекта в результате полной или частичной выработки торфа, полной или частичной замены его материалами естественного или техногенного происхождения, в том числе подстилающими болото отложениями. После окончания использования болота или его части проводится их рекультивация преимущественно путем обводнения и искусственного заболачивания.".

Статья 2

Статью 5 Федерального закона от 3 июня 2006 года N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2380; 2013, N 43, ст. 5452; 2015, N 1, ст. 67) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Действие решений о предоставлении болот в пользование для целей разведки и добычи полезных ископаемых, принятых до дня вступления в силу пункта 22 части 4 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации, прекращается.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин