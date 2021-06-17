Ботсвана объявила об обнаружении третьего по величине алмаза в мире

На одном из рудников Ботсваны обнаружен один из крупнейших алмазов в истории, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
По словам представителя предприятия "Дебсван", камень идеальной чистоты весом 1098 карат и размером с куриное яйцо - длиной 7,2 сантиметра, шириной 5,2 и толщиной 2,7 сантиметра - весит 1098 карат.
На столь драгоценную находку наткнулся один из сотрудников рудника, разбирая контейнер с отходами из шахты.
Сам рудник принадлежит консорциуму "Дебсвана", который на равных долях принадлежит государству и англо-американскому алмазному гиганту "Де Бирс".
Прежде чем решать, как поступить с алмазом-рекордсменом. отметила директор предприятия Линетт Армстронг, надо будет точно определить ценность камня. Во всяком случае уже сейчас, добавила она, этот ювелирный уникум можно считать третьим по величине за всю историю добычи алмазов.
Примечательно, что уникальный самородок был обнаружен в начале месяца, а сообщение о находке появилось только сейчас.
Кстати
Самым крупным алмазом в мире считается "Куллинан" весом 3106 карат, найденный в Африке в 1905 году. Вторым по величине стал алмаз "Наш свет" весом 1109 карат, обнаруженный в той же Ботсване совсем недавно, в 2015 году.
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐌𝐀𝐒𝐈𝐒𝐈 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐃𝐄𝐁𝐒𝐖𝐀𝐍𝐀 𝐅𝐎𝐑 𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎𝐕𝐄𝐑𝐘— Botswana Government (@BWGovernment) June 16, 2021
President Dr Mokgweetsi Masisi has commended Debswana's recent 1,098.3 carat diamond discovery. pic.twitter.com/m2eR40KwFN