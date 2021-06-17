Ботсвана объявила об обнаружении третьего по величине алмаза в мире

На одном из рудников Ботсваны обнаружен один из крупнейших алмазов в истории, пишет немецкий еженедельник Spiegel.

По словам представителя предприятия "Дебсван", камень идеальной чистоты весом 1098 карат и размером с куриное яйцо - длиной 7,2 сантиметра, шириной 5,2 и толщиной 2,7 сантиметра - весит 1098 карат.

На столь драгоценную находку наткнулся один из сотрудников рудника, разбирая контейнер с отходами из шахты.

Сам рудник принадлежит консорциуму "Дебсвана", который на равных долях принадлежит государству и англо-американскому алмазному гиганту "Де Бирс".

Прежде чем решать, как поступить с алмазом-рекордсменом. отметила директор предприятия Линетт Армстронг, надо будет точно определить ценность камня. Во всяком случае уже сейчас, добавила она, этот ювелирный уникум можно считать третьим по величине за всю историю добычи алмазов.

Примечательно, что уникальный самородок был обнаружен в начале месяца, а сообщение о находке появилось только сейчас.

Кстати

Самым крупным алмазом в мире считается "Куллинан" весом 3106 карат, найденный в Африке в 1905 году. Вторым по величине стал алмаз "Наш свет" весом 1109 карат, обнаруженный в той же Ботсване совсем недавно, в 2015 году.